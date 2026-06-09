不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻

生活中心／王文承報導

一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊（圖／資料照）

台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。

台這日常讓英國人傻眼 眾人見1細節笑翻



一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，英國籍丈夫某次在台灣更換手機螢幕時，店家先是不好意思地說明零件沒有現貨，需要另外調貨，接著補充「可能要麻煩等一個小時」。丈夫原本以為接下來聽到的會是數週甚至一個月的等待時間，沒想到實際只需1小時，當場傻眼，忍不住驚呼：「用這種語氣說，我還以為要等一個月！」直呼受到不小衝擊。

廣告 廣告

不僅如此，原PO朋友也曾有類似經驗。她透露，有次購買鞋子時遇到尺寸缺貨，店員表示大約需要半小時調貨，由於當時趕著接小孩，她一度擔心來不及，沒想到店員竟主動提出可協助快遞配送。最後鞋子甚至比她本人更早送到家，讓她笑稱，這樣的服務效率足以讓許多英國人大開眼界，「世界觀直接崩壞」。

貼文曝光後，引起不少網友共鳴，有網友分享，家中的外籍伴侶第一次沒有預約就直接前往診所，不僅短時間內完成看診，甚至當天就接受眼睛雷射手術，讓對方驚訝不已，還特地打電話向國外親友分享。

另有曾在服飾業工作的網友回憶，過去曾遇過外國顧客擔心修改褲長來不及取件，沒想到得知大約45分鐘即可完成後，對方當場露出不可置信的表情，還頻頻確認是否真的能當天取件。她也感嘆，這樣的效率在台灣其實相當常見，直呼「只有台灣人還會抱怨『我趕時間』」。

更多三立新聞網報導

快訊／台新新光金召開重訊記者會 李鎮宇火速上線說明「這1事」

快訊／這家金控召開重訊記者會 說明董事會重大決議

台股重返4萬4千點！「這2族群」滿血復活 它強攻144.5元漲停鎖死

新版Siri缺乏亮點？蘋果WWDC發表後股價重挫 專家揭背後真相

