不只羨慕科技業 「這家」餐飲業3成店長能拿百萬年薪

餐飲業時常出現缺工問題，王品集團大力宣傳自家待遇。（王品集團提供）

人力銀行數據顯示，缺工問題還在持續，去年12月找工作人數比前一年同期成長5.6％，顯示許多人都在為農曆年前轉職暖身。而餐飲龍頭王品集團宣布，今年1月光是發年終及績效各項獎金，就超過3.2億元，2025年更有超過3成的店長、主廚年薪超過百萬。

王品集團表示，去年已給超過5,000名員工加薪，並誕生19位年薪兩百萬以上的店長與主廚，甚至有多位基層同仁入職不到3年，就能晉升為店長或主廚，薪資漲幅翻倍。其中還有一位店長的獎金加一加，2025年總共領到47個月，年薪突破300萬大關。

公司透露，升職最快的是火鍋品牌「聚」，有位員工從月薪3.2萬元的外場同仁做起，2年半就升為店長，年薪達百萬，主要是因為王品有打造系統化制度與績效評核，加薪不是單靠熬得久。

104人力銀行日前報告顯示，目前線上提供112.5萬個工作機會，比去年同期增加3％。其中，標註「年後上班」的工作機會有2.1萬個，約占2％，工作機會以住宿、餐飲服務業的5,700個最多，其次為批發、零售、傳直銷業3,400個，而電子資訊、軟體、半導體為3,200個。

過往餐飲服務業會缺工，常被認為是薪水較低、第一線工作辛苦，王品也提到，今年元旦起，全集團品牌的正職起薪調升為36,800元起，也就是脫離基本工資，就是要為此搶人。

