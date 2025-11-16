不只義大利？日本餐廳「共食」潛規則曝 台灣人吃拉麵曾踩雷

記者蔣季容／台北報導

16位台灣遊客吃5個披薩，遭義大利披薩老闆公審。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG、Patrizio Pazzini臉書）

近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍影片公審，引發熱議。對此，前台大醫師林氏璧表示，日本餐廳對於可否共食，長久以來爭議不休，不過店家原則上都會希望一人點一份，兒童可能會另有規定。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，2年前曾有台灣旅客到福岡大砲拉麵，店家禁止3歲小孩入內，為了照料無法進入的孩童，他們點了3碗拉麵想6個大人輪流共食卻遭到店家拒絕，憤而留下一星負評，引發熱議，還有很多人湧入洗五星幫店家補血。

廣告 廣告

林氏璧提到，拉麵店或日本的餐廳是否可以共食，這是長久以來爭議不休的問題，「日本店家多半不會明文規定，但原則上潛規則都會是希望一人點一份，兒童可能會另有規定。」

林氏璧舉例，日本很重視「讀空氣」這件事，如果你到一家大排長龍的排隊名店，也沒有幾個位置，外面排了30個人，你同行一群人6個人佔店家6個位置，卻只想點3碗拉麵一起吃，或是佔3個位置其他3人輪流換手進來吃，「將心比心，你是老闆會覺得ok嗎？」

林氏璧說，但若餐廳當時店內人也沒很多，沒有占用到後面的人座位的問題，經詢問過店家可否共食，若店家答應，他覺得是沒什麼問題的，特別是遇到同行有食量較小的兒童，問問店家是無可厚非的。

林氏璧強調，有些朋友會無限上綱到連「問店家可不可以分食」這件事都是失禮的，他個人是覺得還好。正常的日本店家也應該可以理解，觀光客胃不夠裝想多嘗一些美食的心情吧。彼此多體諒一些，多多溝通，很多事情都可以迎刃而解的，記得保持禮貌，給日本朋友留下好印象。

更多三立新聞網報導

才喊毒雞蛋最重罰2億！衛福部認了「罰不到」原因曝光

最新詐騙手法！「健保退款」訊息別點開 存款秒被盜光

比綠茶更能瘦！「1飲料」喝完能量消耗飆10％ 還能抗發炎

維生素C多檸檬20倍！醫讚「1冷門水果」抗發炎、延緩慢性病

