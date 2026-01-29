不只翁曉玲送畢業禮！邱鎮軍送黃國昌苗栗2特產：盼藍白未來繼續合

民眾黨立委黃國昌將於1月31日卸任，今（29）日是最後一天在委員會，除了國民黨立委翁曉玲致贈「最佳夥伴」錦旗以外，國民黨立委邱鎮軍也送黃國昌苗栗特產「貓裏紅紅茶」及苗栗縣卓蘭鄉特產茂谷柑，期盼藍白繼續合作。

邱鎮軍表示，貓裏紅紅茶和茂谷柑都是苗栗縣的特產，貓裏紅紅茶是苗栗市農會推出的特色茶葉，「貓裏」一詞即是苗栗的舊稱；另外也因為快過年了，送給黃國昌卓蘭特產茂谷柑，祝福他大吉大利。

邱鎮軍說，民眾黨政策會執行長賴香伶將擔任苗栗縣副縣長，賴香伶和國民黨立委都持續有友好交流，希望未來不論是在苗栗還是國會，藍白都可以繼續合作。

