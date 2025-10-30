不只翻轉布丁，「翻轉珍奶」也登場！醫示警1杯下肚＝嗑掉2個排骨便當…巧搭「3配料」穩血糖





7-11將經典統一布丁「翻轉」，引發搶購熱潮，更有手搖飲業者同步推出「翻轉珍珠奶茶」，再掀甜品旋風。但無論是翻轉布丁或翻轉珍奶，所含糖份也「翻轉到天邊」！醫師與營養師提醒，有三高、糖尿病族群別貪一時口腹之慾，可聰明搭配蛋白質、膳食纖維或茶多酚，延緩糖份吸收，避免血糖飆升。

阮綜合醫院消化內科主治醫師蕭偉成在臉書分享，近日陸續收到熱門甜點「翻轉布丁」、「翻轉珍奶」，讓醫療團隊忍不住開心品嚐。

不過他提醒，「翻轉布丁」上層是布丁風味醬、下層是超厚焦糖凍，一杯熱量約123大卡、糖份達27.9克。而「經典布丁」熱量約110大卡、糖分16克，兩者熱量雖然差不多，但翻轉布丁糖分多了近1倍，一小杯下肚，相當於吃了半碗白飯！

▲7-11統一翻轉布丁。（圖／7-11提供）

1杯翻轉珍奶＝2份排骨便當

而繼翻轉布丁之後，旋即有連鎖手搖飲店推出「翻轉珍奶」，珍珠與奶茶比例變成「9：1」，同樣引發搶買熱潮。

蕭偉成說，大杯700cc的全糖珍珠奶茶，熱量約為710大卡，相當於1個排骨便當；其中珍珠本身熱量就有210~280大卡。「翻轉」珍珠與奶茶比例後，一杯熱量更是直逼2個排骨便當，即使選無糖，恐怕也不會有太大差異，「全喝下去，熱量應該非常驚人！」

蕭偉成提醒，無論是「翻轉布丁」或「翻轉珍奶」，一般人可以嚐鮮看看，但三高或糖尿病族群千萬別獨自挑戰。他建議布丁可以搭配鮮奶或抹茶一起吃，藉由蛋白質與茶多酚延緩糖分吸收速度。而翻轉珍奶則是「分著吃」比較好，年長者也要注意大顆珍珠易卡喉嚨，要小心咀嚼吞嚥。

▲翰林茶館推出的翻轉珍珠奶茶。（圖／阮綜合醫院提供）

3招聰明搭，讓血糖不翻車

營養師高敏敏則指出，根據成分表比較，「翻轉布丁」糖分幾乎是布丁的1.7倍，甜進嘴裡的同時，血糖也會快速上升。

她建議，想吃甜點又怕胖，可以透過聰明搭配讓血糖不翻車：

☑ 搭配蛋白質：加一杯鮮奶一起吃，幫助穩定血糖又補鈣、補蛋白質。 ☑ 加入膳食纖維：可加奇亞籽或纖維粉，延緩糖吸收速度，更有飽足感。 ☑ 選擇白天吃：日間活動量大、代謝快，較不易囤積為脂肪。 ⓧ 2歲以下幼兒不建議食用：美國兒科醫學會建議避免任何添加糖，2歲以上幼兒每日糖攝取量最好控制在10克以下。

