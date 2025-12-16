不只老婆「養女也是後宮」！他約炮逾百女還偷拍…囚禁少女噁喊：集齊4妻生孩子

男子透過社群平台認識年輕女子後，竟將其帶回家囚禁。示意圖／取自免費圖庫pixabay

日本東京警視廳16日以嫌偷拍性愛影片販售及非法監禁受害者，逮捕了一名39歲的男子，以及他28歲的妻子和23歲養女兼性伴侶。警方發現，3人不只過著「一夫多妻」生活，還監禁另一名10多歲的少女近2個月，並對其施暴、以「妳如果敢逃跑就殺了你」惡言威脅，且3人自2022年起就不斷「仙人跳」其他受害者，住處更查獲800部猥褻影片！

根據日媒時事通信社報導，日本警方16日以偷拍性愛影片等罪嫌逮捕現年39歲的小野洋平，以及他28歲的妻子晴香，還有2人23歲的性伴侶兼養女的凜。警方初步調查指出，小野與晴香、凜過著類似「一夫多妻」的同居生活，還涉嫌以販售偷拍性愛影片作為生計來源，後續也在3人住處查獲超過800部猥褻影片，至少涉及約100名女性受害者。

警方指出，小野與晴香、凜涉嫌在2024年7月於東京都新宿區歌舞伎町的一間飯店內，事先偷偷裝設好隱藏攝影機，偷拍小野和他透過交友軟體認識的20多歲女性發生性行為的過程，再將偷拍影片上傳至成人影音平台「myfans」販售。更離譜的是，小野與該女子結束性行為後，晴香與凜竟突然闖入房間，向該名女性索討約300萬日圓（約61萬元新台幣）的精神賠償金。

不僅如此，小野也在11月26日因涉嫌在新宿區百人町的一間公寓內，非法監禁一名10多歲女性約2個月而遭警方逮捕。報導指出，該名女性同樣是透過社群平台與小野結識，並逐漸發展關係，之後卻開始遭到施暴並沒收手機，甚至被威脅：「我知道你老家的位置」、「妳如果敢逃跑就殺了你」，逼迫她與3人同居生活，還讓她戴上項圈、稱其為「狗」。

另外，這名少女表示，小野會在家中自稱「頂級大叔」，並稱晴香為「企鵝」、稱凜為「兔子」，反覆進行類似設局敲詐的「仙人跳」行為，她也曾被小野多次洗腦，曾聽見對方說出「要集齊4個妻子生孩子」、「不讓女孩上學，只能在家穿女僕裝」、「不准與自己以外的男人發生性行為」等語。直到少女趁隙逃往派出所求助，全案才隨之曝光。

警方研判，小野也以類似手法洗腦晴香和凜，3人至少自2022年起便多次重複進行上述犯行，警方也在3人住處查扣了37支智慧型手機、3台筆電，以及疑似用於監禁的手銬、項圈、電擊槍等物品。小野在被逮捕的當下，只和警方說了一句「我知道了」，至於晴香和凜則保持緘默，全案始末仍待調查釐清。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



