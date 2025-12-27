不只老年人會有！40歲後飛蚊症高峰期 這些人風險更高

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

飛蚊症是許多人都發生過的眼科症狀，眼前可能看到點狀、不規則線狀、圈狀、毛髮狀、蜘蛛網狀等黑色物，隨著眼球轉動而跟著移動，揮之不去，令人困擾。不論年長者或年輕人都可能發生，原因及病症輕重不一，不可等閒視之。

眼科醫師翁紹維表示，人們的眼球裡面充滿了由水分和膠原蛋白所組成的像是透明果凍的「玻璃體」結構，有非常好的透光度，而且具有支撐及避震效果，可使眼球及內部構造保持穩定、維持正常生理功能。

廣告 廣告

為何出現飛蚊症？

翁紹維形容，當玻璃體使用久了退化之後就會從「果凍」變成「燕窩」，雖然還是透明的，但參雜許多雜質，當這些飄浮的雜質投影在視網膜上，就形成了惱人的「飛蚊症」，這是一種自覺症狀，醫學上稱為玻璃體混濁或玻璃體退化。

大多數的時候，飛蚊症單純是因為年紀增長的關係，稱為「生理性飛蚊症」，可能會造成視力品質的干擾，但是不至於引響視力，因此多數人選擇與它和平共處。

然而若有出血、發炎、化膿等現象，就是「病理性飛蚊症」，需要趕緊追究病因，釐清是否視網膜破裂或剝離？全身或眼內感染？或是自體免疫失常等問題？必須立即接受治療，否則可能會嚴重影響視力。

飛蚊症通常是單眼發作

飛蚊症有一項特色就是症狀持續的時間會很久，不可能休息一下就消失。而且飛蚊症通常是單眼發作，不太可能兩眼同時發生，所以若擔心有飛蚊症，要先確定是哪一隻眼睛，建議輪流遮眼來分辨，若是遮右眼沒有看到黑色漂浮物，遮左眼則有看到，那麼就是右眼出問題。

例如門診有不少病人因為短時間雙眼視力模糊、視野發黑，趕緊來就醫，結果原來只是為了減肥空腹太久沒吃早餐而眼冒金星、頭重腳輕；有些民眾則是血糖或血壓藥不慎服用過量，造成血糖或血壓太低，而出現眼前發黑的狀況，這些都不是飛蚊症。

飛蚊症的七大危險因子

1.年紀增長：一般大約40歲以上就慢慢會有飛蚊症，要開始注意飛蚊症是否產生變化。

2.高度近視：500度以上就算高度近視，由於眼軸變長、眼球體積變大，維持眼睛形狀的玻璃體被拉扯可能產生破裂而出現飛蚊症。

3.劇烈運動：可能導致玻璃體受損。

4.眼睛做過手術：包括開過白內障、玻璃體切除等手術，玻璃體因為手術的牽扯而造成退化。

5.自體免疫失調：造成體內白血球攻擊身體的正常構造，而眼睛的血管分布極為密集，自然成為容易受到攻擊的目標。

6.三高：也就是高血糖、高血壓、高膽固醇，若病情沒有控制好，血管容易阻塞或破裂，可能造成出血，形成血塊，看到的就是暗紅色飛蚊。

7.抽菸：會產生自由基，加快人體老化的速度，使黃斑部受損、提早老化，可能導致黃斑部病變或出血，而造成視野缺損。

翁紹維進一步說明，眼球出血要考慮到的狀況有視網膜破裂或剝離、黃斑部病變，以及三高危險族群沒有控制好病情，還有外傷造成眼球出血。總歸上述會讓眼睛裡面產生不同程度的水份變化、流血、化膿等狀況，都有可能造成飛蚊症，屬於高危險族群。

BOX飛蚊症會在一段時間後消失不見？

（記者張玉櫻、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·「這些視力變化」小心是黃斑部病變！醫示警 這1顏色看起來變淡注意

·眼睛看到飛蚊？「這些視力變化」恐是視網膜剝離前兆 教你簡單自測方式