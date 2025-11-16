不只老母悶死癱兒！5年前「父殺腦麻女兒」 北院求特赦結局悲涼
社會中心／倪譽瑋報導
近日81歲老婦人悶死癱瘓兒子的事件審判引發社會關注，台北地方法院一審輕判老婦，並建請總統特赦。臉書粉專「法庭觀察日記」發文指出，其實5年前便有類似的長照悲歌案例，當時是70多歲老父親因不堪照顧，悶殺患有腦性麻痺的女兒，當時台北地院也是建請特赦，但高院提出「法院無權建請總統對被告給予特赦」，當時事件未引發社會大量關注，上訴至最高法院也被駁回，最終不了了之。
老母照護癱瘓兒心力交瘁「悶死對方後自首」 北院盼特赦
台北市81歲劉姓婦人，照顧臥病在床的癱兒50年，2年前健康狀況不佳的她，心臟已裝設多根支架、體力大不如前，擔心自己死後兒子無法受到妥善照顧，便出現「一起走」的念頭；事發當天正好是媽祖的生日，她悄聲問了兒子：「媽媽送你去媽祖那邊好不好？在媽祖那邊可能會過得比較好」在兒口中塞了1萬元紅包後親手送對方上路。
老婦在悶死兒子後自首，檢方依《殺人罪》起訴，一審接手劉婦案件的律師杜俊謙朝《加工自殺罪》替她辯護，雖然一審法官還是依《殺人罪》判刑2年半，但也因劉婦的辛苦動容，建請總統特赦其罪。針對特赦部分總統府13日回應，待司法程序完成後才會介入此案。
父親悶死腦麻女兒「特赦案不了了之」 粉專嘆長照困局
劉婦的審判引發各界討論，粉專「法庭觀察日記」提出，台北地院已非首次建請總統特赦，新北一名70多歲老父親，因無法負荷照顧腦麻的女兒50年，在2020年時結束了她的生命，那時台北地院輕判2年6月，並建請總統特赦，不過案件經上訴高院、最高法院均被駁回，全案2022年8月確定。
值得注意的是，高院的判決中，審判長表示「法院無權建請總統對被告給予特赦」，粉專評價「對於台北地院判決內所寫出的『特赦』置若罔聞」最終社會也沒有大力關注本次事件，就這樣不了了之，那位老父親也在2023年離世了。粉專感嘆，「然而5年過去了，長照的悲歌仍然在社會的角落裡發生」盼望各界莫忘前事，讓不慎被遺忘的角落能有光照進。
