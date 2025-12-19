不只考職業駕照！本土男星為養家「宣布轉戰房仲」愛妻發聲力挺

記者徐珮華／綜合報導

張捷曾演出《孽子》、《天之嬌女》等戲劇作品，2020年與夏如芝結婚後育有愛女「芝麻」。日前他放下明星光環，報名職業駕駛駕訓班，並成功考取職業駕駛證；沒想到今（19）日再度公開好消息，宣布正式轉戰房仲，開啟斜槓新事業。

張捷宣布轉戰房仲業。（圖／翻攝自張捷IG）

張捷透露近期花費不少心力準備與學習，如今順利成為一名房仲，未來將以最認真的態度服務客戶，「希望未來在買屋、賣屋、租屋的路上，有機會陪伴你們、為你們多想一步！」喜訊曝光後，網友紛紛送上祝福，夏如芝也留言力挺「房仲找張捷，一切變便捷」，替老公加油打氣。

張捷曾考取職業駕照。（圖／翻攝自張捷IG）

張捷先前自嘲「沒工作」決定開啟副業，並於8月考取職業駕照。他坦言自己從國中開始拍戲，很早就確立演員志向；只是近年大環境不佳，再加上有了家庭，「馬上賺錢養家」成了現階段首要目標。他也列出「數學系畢業」、「影音企劃及拍攝剪輯」、「腳本分析與表演技巧」等經驗，喊話若有合適工作機會，「歡迎私訊我！我都願意嘗試也願意學習。」

