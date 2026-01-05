不只耐髒！飛機座椅「愛用藍色」 專家揭原因

飛機座椅顏色藏秘密，美國飛機製造龍頭波音指出，飛機內裝的顏色選擇藏心理學巧思，專家解釋，藍色象徵安全與可靠，能幫助安定旅客在飛行時的緊張感，同時帶來清爽、乾淨的視覺印象，且相較淺色，藍色較不易顯髒，因此成為飛機內裝常見的選擇，而這個看似微小的設計細節，其實默默提升整體飛行體驗。

根據英國《每日郵報》報導，波音每年製造數百架飛機，目前全球擁有超過1萬4000架商用客機。波音表示，飛機內部顏色設計其實有心理學依據，藍色與綠色常帶有平和或安定的象徵，而藍色與紫色則代表高貴。

旅遊訂票平台Nanak Flights執行長卡普爾（Rishi Kapoor）指出，統計顯示搭飛機是最安全的交通方式，但許多乘客仍容易在飛行時感到緊張，而藍色是能夠讓人心理平靜的顏色，因此許多飛機座椅採用藍色設計，看似微小的細節，卻能提升旅客的飛行體驗。

航空設計師古德（Nigel Goode）表示，現在航空公司的內裝顏色選擇多元，但多數航空公司仍偏好柔和色系，希望營造出在家裡的放鬆感，其中藍色之所以成為許多航空公司的首選，是因為藍色象徵可靠與安全，早期深受航空公司青睞。

此外，設計師特里普（Virginia Tripp）說，顏色會影響人對濕度、溫度與氣味的感知，例如藍色能帶來清爽、乾淨與涼爽的感覺，橘色則給人溫暖感，而粉色可能讓人聯想到甜美的香氣。

