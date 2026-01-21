不只聽花木蘭神曲！她帶「1男神」變人間財神：整桌都中獎

生活中心／朱祖儀報導

近來有不少公司行號舉辦尾牙。（示意圖／資料照）

現在有不少人為了尾牙中大獎，瘋狂循環播放電影《花木蘭》的神曲〈以妳為榮〉，也有人把桌布換成TWICE娜璉祈求好運降臨。不過近日又有網友分享「最強組合」，就是狂聽《花木蘭》神曲再搭配Super Junior成員崔始源的小卡，沒想到整桌都中獎了，讓他們驚呼「太神了！」

「都市傳說是真的！」一名網友在Threads表示，參加尾牙的時候，除了整場播著《花木蘭》的神曲〈以妳為榮〉之外，他們還帶了始源的小卡進場，沒想到整桌有抽獎資格的人都中獎了，包括現金2萬元、現金1萬元、香港雙人來回機票、膠囊咖啡機、現金3600元，還有人參加樂透活動中了500元。

原PO透露，原本有同事沒帶到始源小卡，她分給對方一張，結果真的宛如財神降臨，對方隨即中了禮券1.1萬元。之後那張始源卡借給其他同桌同事，大家也都陸續中獎，讓她忍不住驚呼，「真的太神太神了！大家卡帶起來，歌聽起來。」

文章曝光後，眾人紛紛笑說，「扯爆」、「始源真的是財神爺」、「恭喜！這兩個都市傳說搭起來真的很有用」、「始源知道嗎哈哈哈」，還有粉絲分享，「上次台北場只是摸了一下始源的柱子，結果中了統一發票共4200元，我目前新高，這次一定要再帶源卡。」

事實上，因為始源家世顯赫，爸爸是知名超市企業的代表，是韓國演藝圈知名的「高富帥」之一。不少粉絲也將始源視為帶來富貴和好運的象徵，先前SJ在台北大巨蛋開演唱會時，也有不少粉絲去繞貼有始源照片的柱子，希望可以和他一樣有錢，狂吸財運。

