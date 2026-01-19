不只聽《以妳為榮》求老祖宗保佑！命理師曝尾牙開運色添好運能量

命理專家建議，今天尾牙可以穿著木、火色系的衣服或飾品，替自己增添好運。示意圖／翻攝自Freepik網站

年關將至，不少公司陸續舉辦尾牙犒賞員工整年的辛勞，相信對「社畜」們來說，除了聽最近超夯的《花木蘭》神曲《以妳為榮》之外，也可以從衣服顏色、飾品著手，替自己帶來好運。

2026年歲次丙午年，命理專家楊登嵙表示，火馬年，丙為火，馬為火，木生火，因此「木」及「火」是馬年的開運元素，建議可以在衣服或飾品改變一下，也可以藉由吃一些自然的食物，補充好運的能量，讓今年好運旺旺來。

開運色系

木：綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色。

廣告 廣告

火：紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色。

開運食物

木：橄欖、菠菜、綠豆、檸檬、小黃瓜、綠花椰菜、芹菜、韭菜、奇異果、青椒、蘆筍、毛豆、秋葵、地瓜葉、綠苦瓜、芥蘭、綠茶。

火：紅蘋果、荔枝、蓮霧、紅柿、草莓、紅蘿蔔、枸杞、紅番茄、紅豆、茄子、櫻桃、紅莓、洛神花、紅辣椒、紅棗、紫地瓜、紫山藥、牛肉、羊肉等水果和蔬菜。

日前有網友分享自己跟同事在公司尾牙前，反覆聽《以妳為榮》，沒想到真的抽中大獎，讓他嗨喊「謝謝老祖宗保佑」，分享在社群網站後，也引起大批網友爭相仿效。

《以妳為榮》歌詞中提及「老祖宗，保佑我，千萬不要讓我失禮儀，為我家族爭取好光彩，家父會以我為榮」，被不少網友視為帶有「吸引力法則」意味，認為反覆聆聽能為自己注入滿滿正能量、迎來好運，這首經典歌曲近來也成為尾牙場合的「專屬中獎BGM」，讓不少網友津津樂道。



回到原文

更多鏡報報導

郵局新制3/14將上路！「額度大降200萬」 逾百萬存戶受影響

罹癌翁花蓮「畢業旅行」百萬積蓄遭洗劫！賊買豪車送iPhone寵妻

春節搭小黃快看！北市這天起「每趟加收 30 元」

梁小龍逝世前1天還在吃火鍋！最後身影曝光 親揭3原因「絕不合作周星馳」