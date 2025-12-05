不只能洗碗！家事達人揭洗碗精「2大神奇用途」 砧板、海綿都適用

洗碗精還有兩大除菌用途。（示意圖／Photo AC）

洗碗精是不少家庭清潔廚房的必備用品，但除了清洗碗盤外，其實還藏有多種實用功能。家事達人陳映如近日在臉書分享，意外發現洗碗精具備「兩大隱藏版除菌用途」，不僅能有效抑制海綿細菌滋生，也能徹底清潔砧板。實測後讓她直呼「太實用了」，引發許多網友關注與討論。

陳映如指出，海綿是廚房最容易藏污納垢的工具之一，若未妥善清潔，恐成為細菌溫床。她分享除菌關鍵在於「使用後不需馬上沖洗」。具體作法為：海綿使用後先擰乾，接著直接倒上適量洗碗精，不加水、不清洗，靜置至下次使用前再沖淨，如此可抑制細菌繁殖，延長使用壽命。

廣告 廣告

至於另一項常見的廚房工具「砧板」，陳映如建議在一般清洗後，再將洗碗精均勻塗抹於表面，靜置約20分鐘後徹底沖洗，便能有效除菌。她補充表示，這個方法簡單又高效，適合日常使用後的深層清潔。

除了分享妙用外，陳映如也提醒民眾，處理海鮮後的砧板若使用熱水沖洗，可能造成蛋白質凝固，反而將腥味「鎖在」砧板中，影響下次使用。她建議應使用冷水加洗碗精清洗，再搭配白醋靜置約10分鐘去味。砧板使用後也應立起放置，保持乾燥通風，避免發霉；一旦發現霉斑，則應立即更換，以免對健康造成風險。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

橘子盛產季來了！日農業機關教「挑選3訣竅」：好吃又不苦

台灣夜市沒落了？ 網點出「3大關鍵」：比吃到飽還貴

鯛魚排藥檢「不小心」釀全台下架！檢座搜驗室1小時追藥檢錯誤 高市衛生局6人遭懲處