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即時中心／高睿鴻報導

假日前的夜晚不安寧！今（12）晚Meta公司旗下多個社群平台，同步驚傳大當機，許多網友紛紛湧入PTT、Dcard等論壇抱怨，除了臉書無法使用，就連與Meta相關的Threads、Instagram、Messenger等應用程式，也都一律大當機。不過，不同用戶遭遇的情況可能不同，有些人是無法刷新動態、也有人不能傳出訊息、或是無法瀏覽貼文、甚至有網友是直接無法登入、沒辦法查看任何內容。

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據悉，目前打開臉書、Threads等社群平台，也只能看到「抱歉，出了點問題」的網頁提示，完全無法登入及使用。





快新聞／不只臉書無法用！「脆」、IG、Messenger通通大當機 網友全崩潰了

今（12）晚社群平台Threads驚傳當機，跳出無法使用的頁面。（圖／民視新聞）





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