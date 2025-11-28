不只致癌！狂吃炸雞排害中風、心梗 營養師揭「別加1配料」：吸油炸彈

記者鄭玉如／台北報導

炸雞排高油、高鈉、高熱量，長期吃恐傷血管、增加致癌，此外，也不建議搭配九層塔，避免攝取過多油脂。（示意圖／PIXABAY）

不少人愛吃炸雞排，既解饞又紓壓，但攝取過多油脂恐傷健康。營養師高敏敏提到，炸雞排是高油、高鈉、高熱量三大健康隱憂，長期吃下來，會造成血管硬化、提高致癌風險、囤積脂肪、加重腎臟負擔、增加心血管疾病風險，此外，也不建議加入九層塔等蔬菜，容易攝取太多油脂。

高敏敏在臉書粉專列出雞排5大危害，首先是血管硬化，蛋白質在高溫油炸過程中，營養素會被破壞，形成醣化蛋白質，損害血管彈性，導致血管硬化，造成高血壓、中風，引發冠心病；再來是提高致癌風險，油炸時的高溫容易產生「多環芳香烴 PAHs」等致癌物，經常攝取油炸食品，會增加腸胃癌、肝癌等風險。

還有易囤積脂肪，炸雞外層的麵粉或麵包粉，經油炸後會吸收大量油脂，熱量比原材料高2至5倍，容易引發肥胖及代謝性疾病；接著是加重腎臟負擔，醃製雞排時會加入鹽分，並灑胡椒粉等調味料，鈉含量爆表，造成腎臟壓力；最後是增加心血管疾病風險，血脂升高、血管收縮、血壓飆升，進而導致中風、心肌梗塞。

高敏敏建議，若想健康吃炸雞排，可以去皮再吃、不加九層塔，它非常吸油，搭配吃會攝取太多油脂、不額外加調味料，以原味為主、搭配無糖飲料，例如無糖茶或無糖氣泡水，減少身體負擔。吃完炸雞排當天，其他餐應多補充蔬菜、水分、原型食物，才能吃得健康又開心。

營養師夏子雯曾提醒，除了炸雞排外，許多人也喜歡吃鹹酥雞，但不建議選擇隱藏地雷「炸蔬菜」，蔬菜本身熱量低很清爽，但經過油炸後，熱量約增加100大卡，例如炸玉米筍、炸四季豆，都是吸油量很高的蔬菜。

