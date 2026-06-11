不只航海王！Ado公開最愛漫畫清單，自爆看「死亡筆記本」後悔了
日本年僅 23 歲的高人氣歌手 Ado，於集英社創業 100 周年特設企劃中，大方公開自己私底下的漫畫推薦清單。其中最受矚目的便是近年熱門的音樂漫畫《普通輕音社》（ふつうの軽音部），講述極度平凡的高中女生加入輕音部的故事，Ado 大讚這部漫畫早已成為她日常生活的精神寄託。
Ado 坦言自己大約從兩年前就成為了《普通輕音社》的死忠讀者，喜愛作品中非常有張力的 Live 演出畫面，認為這部作品成功治癒了她，彷彿帶她體驗了一場自己學生時代沒能經歷到的青春時光，
《航海王》與《鏈鋸人》這兩部現象級大作也毫無懸念的出現在 Ado 的清單中。對 Ado 來說，曾在劇場版《航海王劇場版：紅髮歌姬》中為靈魂角色「美音」獻聲的經驗，是徹底改變她歌手生涯與人生的重要轉折點，更是一部跨越時代和世代深受許多人喜愛的作品。
而她在學生時代就開始追的《鏈鋸人》，內容那種荒謬卻充滿魅力的角色群更是深得她心，她甚至透露第二部中登場的角色「三鷹朝」和「戰爭惡魔夜」的造型完全戳中她的個人喜好，讓她認為能看到這部作品真的是太好了。
Ado 在這次的名單中也展現了出人意料的一面，還大力推薦一部超黑暗卻溫暖的魔法少女作品《スーサイドガール》，自爆自己其實超喜歡魔法少女類型，並且被這部在絕望深淵中綻放希望光芒的作品所打動。
此外，她還提到，自己其實直到最近才剛把經典神作《死亡筆記本》給看完，看完後更忍不住感到一陣悔恨，後悔自己怎麼會拖這麼久才認識這部作品，因此希望推薦給還沒看過的所有人。
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