不只英國！德國、法國也相繼表態不挺川普封荷莫茲海峽

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不只英國！繼英相施凱爾明確表態反對美國封鎖伊朗海運後，德國也明言「不會參加封鎖活動」，連法國總統馬克宏也動搖，表示近期將跟英國開會，確保荷莫茲海峽的通行順暢。

施凱爾。 （圖／路透）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在昨天(13日)表示，英方不支持美國針對伊朗的海上封鎖措施，也不會被拖入對伊戰事。同日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也證實，法英將於近期共同舉辦會議，目標是確保Strait of Hormuz航行維持順暢。

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根據CNBC報導，馬克宏未完全排除參與封鎖行動的可能，但強調會議將推動成立一項以和平為導向的多國任務，並定位為防禦性質，與交戰方保持距離，待局勢允許後再行部署。

另據《路透社》指出，一場涉及約30國的任務規劃會議，最快可望於16日在巴黎或倫敦登場，參與者包含多個海灣國家及歐洲成員，盼凝聚國際共識。

施凱爾。 （圖／美聯社）

施凱爾接受《BBC》訪問時強調，英國具備掃雷等相關能力，但目前重點在於透過外交與合作，確保海峽維持開放。他並指出，近期已與波斯灣國家協調，希望團結各方力量，而非讓航道關閉。

他也提到，衝突已影響英國民生，包括能源價格上升，不願讓民眾為此承擔代價。對於能源問題，他認為主要與伊朗限制航行有關。

相關談話正值美國總統川普暗示盟友將協助執行封鎖之際。該計畫預計於美東時間13日上午啟動，目的在限制船隻進出伊朗港口，以削弱其石油出口能力，背景為華盛頓與德黑蘭談判破局。

面對情勢升溫，歐洲與波斯灣多國普遍傾向避免介入，憂心衝突擴大，並將此視為美方主導的行動。德國亦重申不參與封鎖，柏林方面表示，政府過去已多次排除軍事介入可能，相關立場並未改變。

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