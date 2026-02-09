不只英國！粉絲募款籌設「大S紀念長椅」加拿大、巴黎進度超快

有粉絲決定在巴黎、多倫多設置專屬大S的紀念長椅。（圖／鄧博仁攝、翻攝小紅書）

藝人大S（徐熙媛）在2022年2月不幸逝世，丈夫具俊曄親自設計紀念雕像，並將其豎立在金寶山園區內，供外界一起緬懷。近日，也有粉絲計畫在法國、加拿大設立大S的紀念長椅，好讓大S生前的溫暖與善良，傳遞到全世界。

繼去年7月，有粉絲在英國倫敦設計紀念長椅之後，就有不少人特地前往現場朝聖，送花或是遞上卡片致意。近日，也有網友在小紅書上發文募款，希望在巴黎也有一座大S的紀念長椅，地點位在羅浮宮附近的杜樂麗花園。

只要5000歐元（約18.6萬台幣）就可以收養園內一張長椅，並將其命名。「希望喜歡她、想念她的人，可以坐在塞納河畔羅浮宮前，陪她一起看杜樂麗花園四季變化，把每一天都當作最後一天去感受愛與美」。結果不到2天就迅速達成目標，目前網友將前往現場選位置，並與大家一同討論名稱和內容中。

有網友計畫在巴黎設置收養長椅，用來紀念大S，結果募款不到2天就達標。（圖／翻攝小紅書）

另外，有加拿大多倫多的粉絲得知後，也希望在當地建立專屬大S的紀念長椅，費用大約為2530加幣（約5.8萬台幣），「我想做的事很簡單：在多倫多的某個公園裡建一座屬於大S的紀念長椅，長椅上會刻有她的名字和銘牌，以後所有喜歡她的人，路過的時候可以坐一坐。」

種種暖舉讓網友看了相當感動，迅速在微博上造成討論，「大家的留言好感人啊，這是熙媛的力量」、「謝謝妳來過，謝謝大家讓她一直都在」、「每個人，都在用不同的方式愛著她，愛的不會變」、「感謝那麼多好心人」。

值得一提的是，在廣東也有粉絲特地買下當地一座大樓的大型廣告看板，播放大S生前和小S的種種畫面，希望大家共同緬懷。小S得知訊息後，親自錄音表達感謝，「幫我鄭重地謝謝他們，真的很感動很感謝」。

