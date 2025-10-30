不只范姜彥豐頭上拿綠帽！Cheap揪「王子1細節」嘆：無數男人的陰影
男星范姜彥豐昨（29）日指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，事件爆發後引發熱議。網紅Cheap在臉書發布貼文，表示有網友發現3年前王子在聚會上拿著一頂綠帽同框范姜彥豐，另外，王子當時的頭髮還是金色，讓Cheap大嘆，在華語圈、遊戲圈，黃毛被拿來泛指那些以NTR為樂、讓無數的男人感到害怕的男子。
Cheap在臉書發布貼文，表示有網友發現3年前王子在聚會上拿一頂綠帽同框范姜彥豐，讓Cheap直呼，「真是滿滿惡意，而又這麼剛好，王子又是黃毛，真的很靠北，誰抽禮物還特別準備綠帽？」。當天王子的頭髮是金色，Cheap接著說，「黃毛原本是指金髮的人，但在華語圈、遊戲圈，被拿來泛指那些以NTR為樂、讓無數的男人感到害怕的男子」。
Cheap進一步指出，「他的存在意義是，破壞你那脆弱的自尊，用笑容與六塊腹肌告訴你，『她不屬於你，從沒屬於你』。更慘的是，黃毛通常不壞，他笑得人畜無害，會幫主角拿講義，會跟女主一起打掃社團倉庫」，他認為黃毛不只是頭髮的事，「是心靈的陰影，更是內心那種『努力了卻得不到愛』的痛苦放大鏡」。
貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言寫下，「黃毛果然是NTR最好用的素材」、「Cheap竟然也懂黃毛，看來牛頭人應該也看了不少」、「那個綠帽真的超哭」、「原來是符合人設，那沒事了」。
