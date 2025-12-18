不只蓋房子、經營遊樂場 麗寶旗下新藥公司23日將登錄興櫃

麗寶集團旗下麗寶新藥公司，預計23日登錄興櫃。圖為該公司董事陣容及經營階層。左三為總經理劉朝瀚。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕麗寶集團旗下麗寶新藥公司(7888)預計在12/23日登錄興櫃，登錄參考價45元，今日舉行興櫃前法說會，麗寶新藥總經理劉朝瀚表示，目前公司開發中的新藥LIB-101，針對造血相關急性輻射症候群(HSARS)已完成臨床二期試驗，目標3年後可以取得藥證。

此外LIB-101也針對皮膚T細胞淋巴瘤(CTCL)作為首個切入市場的罕見癌症適應症，LIB-101已於該適應症取得美國FDA與歐盟EMA的孤兒藥資格，並預計於 2026年啟動全球2b/3期臨床試驗；另一罕病適應症瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)也已推進至臨床2期，麗寶新藥並與多家臨床中心合作推動IIT(試驗主持人自行發起之臨床試驗研究計畫)與合併療法，以擴大臨床證據基礎。

廣告 廣告

麗寶新藥表示，公司後續成長將由三大動能驅動：第一，針對HSARS有機會率先取證並進入政府採購體系，形成年營收可預期的初始市場；第二，CTCL與DLBCL兼具高毛利與授權價值，是公司進入全球合作的重要基石；第三，實體腫瘤合併療法將成為長期推升力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端

中國「曼哈頓計畫」成功打造EUV原型機 大幅縮短半導體技術差距

Costco明年將迎來7大變革 會員驗證、新開分店、結帳流程搶先看

台灣上榜還大進步！2025全球城市實力排名出爐

