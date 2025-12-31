不只蔡依林五月天陳昇！百萬YTR「跨年連唱2場」超狂 重量級嘉賓助陣

記者徐珮華／台北報導

百萬YouTuber「黃氏兄弟」今（31）日晚間將於Legacy Taipei舉辦首次專屬跨年演唱會「溫度祭」，採一日連辦兩場形式，與粉絲共同迎接2026年。哲哲感性表示：「從線上創作到實體舞台，我們走了很長一段路。日前才剛到香港開唱，接著又立刻回台，陪大家一起倒數跨年，這是一份特別的禮物，也是一場真心的約定。」

黃氏兄弟舉辦「溫度祭」演唱會，一天兩場陪伴粉絲迎接新年。（圖／PressPlay提供）

這場獨特的跨年演唱會將以「溫度祭」概念精心打造，預計呈現一場兼具能量與溫度的極致音樂盛宴。除了多首人氣代表作，黃氏兄弟也將邀請多位藝人好友與知名YouTuber驚喜登台助陣，帶來最具話題的跨界合作舞台。演出嘉賓陣容，勢必將掀起粉絲熱烈討論，成為跨年夜最受矚目的焦點之一。

黃氏兄弟今年7月於北流舉辦專場演唱會，展現驚人號召力。（圖／PressPlay提供）

繼今年7月北流專場演出創下4千張門票秒殺佳績，黃氏兄弟日前又首度插旗香港千人演唱會。如今舉辦「溫度祭」，不僅是一場音樂演出，更是一場以真心回饋粉絲的溫暖儀式。瑋瑋坦言：「希望那一刻，大家能在音樂裡找到力量，也找到被陪伴的感覺，一起唱進2026，這是我們給彼此最真誠的祝福禮物。」

