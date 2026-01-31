不只蔡英文 郭正亮：賴清德看到藍軍這人崛起心神不寧

美國知名攀岩高手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手成功攀登台北101。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則頻繁訪問台北。前立委郭正亮認為，總統賴清德在氣怎麼黃仁勳跟霍諾德都在台北；他現在整天心神不寧，覺得前總統蔡英文好像在蠢蠢欲動，就像有一條蟲在那邊搔啊搔的，然後又看到台北市長蔣萬安崛起。

郭正亮日前在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，賴清德現在只要看到蔣萬安，不自覺的拳頭就握緊，然後立刻就想到他到現在還見不到黃仁勳，越想越恨，黃仁勳怎麼可以不見賴清德？因為黃仁勳一年去3次上海，怎麼見賴清德？講白了就是這樣。不然黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰都是台南人，賴清德曾擔任台南市長，為什麼人家來台灣不見你？賴清德想不通這個。他去美僑商會，也會有一些老外，避不跟他照相；蔡英文第二屆時，他也看過有一些人不跟蔡英文照相。

郭正亮認為，賴清德在氣怎麼黃仁勳跟霍諾德都在台北，甚至在氣Netflix為什麼不找中央？去找台北市政府。郭正亮覺得他雞腸鳥肚，報恩有啦，可是也必然報仇，就是愛恨分明。

郭正亮更表示，賴清德現在整天心神不寧，覺得前總統蔡英文好像在蠢蠢欲動，就像有一條蟲在那邊搔啊搔的，然後又看到蔣萬安崛起。賴清德每天想的都是2028要連任，有個新興的明星在升起，然後又有一個他掌握不住的黨內新的明星在升起，他就會不安。而讓他不安的人很多，比如綠委陳亭妃、蔡英文。

