不只薑母鴨放暑假！ 民眾發現「綠豆沙店」放3個月寒假

有民眾發現，竟然有綠豆沙飲料店開始「放寒假」。（圖／翻攝自路上觀察學院）





不少薑母鴨、羊肉爐業者，夏季都會選擇放暑假，但近日有民眾發現，竟然有綠豆沙飲料店開始「放寒假」，而且一放就是三個月，讓他忍不住拍照發文，直呼第一次看到飲料店放寒假。

店家在門口貼上大張休假公告，明確寫著從11月20日一路休到明年2月28日，長達三個月的寒假。民眾看到後相當驚訝，畢竟這家店平常販售的是綠豆沙，沒想到冬天直接整季不做生意。

文章曝光後，引來不少網友討論，許多人認為其實相當合理，就像薑母鴨店夏天休息一樣，飲料業者遇到冬季淡季，乾脆停業避開冷門期，也不算意外。甚至有人回應，台南某間老字號杏仁豆腐店，還曾直接休息將近半年。

也有網友分享店家的生存妙招，例如夏天賣冰、冬天改賣炸雞，用不同品項因應季節變化，全年業績更穩定。不過飲料店直接放寒假的情況相對少見，也因此意外成為話題焦點。

