不只薑母鴨放暑假！1飲料店放寒假3個月他超傻眼 內行曝生錢法

不少薑母鴨、羊肉爐業者會放暑假，等到氣溫下降再營業。然而近期有名網友分享，他看到綠豆沙業者還會放寒假，且一放就是3個月，讓他相當震驚。對此，有網友表示，有些是人力轉移到熱湯店；也有房東夏天租給冷飲店，冬天讓薑母鴨業者開店，整年都賺翻。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》分享，他看到一間綠豆沙店貼出寒假休假通知，時間從11/21一路放到2/28，店家稱，「造成不便敬請見諒」。他忍住不表示，「第一次看到飲料店在放寒假的」。

對此，許多網友紛紛留言表示，「我家這邊靠近學區的飲料店，因為大部分購買都是學生，索性就放假啦」、「順便休息到農曆春節」、「財富房間放不下就可以想休就休」、「台南老字號的杏仁豆腐也是休半年左右」、「放三個月會不會太猛了！」、「這寒假放的比暑假還要久」、「新竹老牌紅豆餅店，今年也有放暑假」。

不過也有人分享店家的生錢妙招，「很多開轉角的傳統炸雞剉冰店就會這樣啊，夏天炸雞放假，冬天剉冰放假」、「埔里有間夏天賣牛排，冬天賣薑母鴨，超讚的」、「我家對面的羊肉爐也會，夏天租給別人賣別的東西，冬天再回來做羊肉爐，整年都有收入，賺爛」、「整批人移到薑母鴨了，附近找找」、「人力可以挪去熱食攤運用」。

