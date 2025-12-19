不只薪資！韓鐵道工會怒控「信任破產」 23日首班車起全面停駛

韓國全國鐵道工會成員於首爾車站前高舉標語，抗議政府未履行績效獎金制度改革承諾。（圖／達志／美聯社）

韓國全國鐵道工會於12月19日下午在首爾車站廣場召開緊急記者會，宣布將自12月23日上午9時起啟動無限期總罷工。工會強調，若政府持續未履行此前關於「績效獎金正常化」的承諾，列車相關崗位將從當天首班車起全面參與罷工行動。

此次罷工的核心爭點為績效獎金制度。工會指出，目前韓國鐵道公社仍以基本薪資的80％作為績效獎金發放基準，是全國32個公營機構中唯一仍採此標準的單位，與其他機構普遍採用的100％基準存在落差。工會訴求調整為與其他公營企業一致的標準，認為現行制度對鐵道勞工不公平。

原定於上週展開的罷工行動，曾因政府承諾將透過公共機關營運委員會處理相關議題而一度暫停。工會在12月10日與資方達成初步協議，取消了原定11日的罷工行動。然而，工會在最新聲明中表示，根據其掌握的資訊，企劃財政部實際擬定的方案僅將績效獎金基準提升至90％，與原先承諾的100％存在明顯落差。

工會在記者會中強調，這場衝突不只是圍繞薪資問題，更牽涉到政府是否信守協議的誠信問題。他們表示：「鐵道勞工已經忍耐15年，訴求的不是額外待遇，而是最基本的公平標準。當企劃財政部都無法遵守承諾，我們又該如何再信任政府？」

此次行動預計自12月23日上午起正式展開，當日下午2時將在首爾舉行總罷工出征儀式，隨後於全國各地分區舉行罷工決議大會，包括總統辦公室所在的龍山一帶亦可能出現示威活動。

