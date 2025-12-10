不只藏豪宅豪車！太子港資買4遊艇 檢再拘提6人她600萬交保

太子集團在台坐擁豪宅、豪車、遊艇等資產。（資料照）

柬埔寨起家的太子集團，因涉嫌跨國詐騙、洗錢，日前遭美國制裁並沒入集團資產，並對集團創辦人陳志發布通緝，台灣檢方日前也針對太子在台相關據點發動搜索，扣押包含豪宅、豪車等資產逾45億元，並收押部分在台高階幹部，昨（9日）檢方再發動搜索，兵分14路追太子旗下豪華遊艇業務，拘提6人到案，今（10日）移送北檢複訊，目前僅1女以600萬交保並境管。

台北地檢署日前偵辦太子集團洗錢案，發現在台擁有北市和平大苑等11戶豪宅，及多輛超跑豪車，並陸續收押太子在台負責人王昱棠、人資長辜淑雯等7名幹部。

檢調追查發現，太子還以香港公司買下4輛遊艇，長達4年都停泊八斗子碼頭，由逸先科技、玄古管理公司負責維修管理，不過在洗錢案遭揭發前，遊艇已全數駛離我國海域，且其中3艘已變賣。

檢警昨（9日）發動第4波搜索，兵分14路調查逸先科技、玄古管理公司，及太子旗下香港公司吳姓女負責人等住所，並拘提6人到案說明，今（10日）陸續移送北檢複訊，其中吳女以600萬交保、境管，其餘5人則有待複訊結果出爐。





