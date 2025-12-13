不只虐打15歲柯基犬！ 手搖飲加盟主被爆「打工前3天不支薪」還封鎖人

「茶聚」的詹姓加盟主涉虐狗。（圖／翻攝自Threads）

台北市中山區手搖飲店「茶聚」的詹姓加盟主，日前疑因不滿家中15歲柯基犬亂尿尿，不僅拿掃把施暴，還拿鞋子丟狗，嚇得柯基犬蜷縮在角落不斷發抖，引起網友撻伐。後來，詹姓加盟主被挖出黑歷史，發現他不僅用「試做期前3天不支薪」為由拒絕給打工錢，還直接封鎖對方，挨批「虐狗還欺負員工」。

一名網友今年8月在Threads發文表示，當時她到茶聚打工2天，應得薪水是3200元，但老闆竟以「試做期前3天不支薪」為由拒絕給錢，而她氣得貼出《勞動基準法》警告老闆違法，對方才承諾要用LINE Pay匯款，怎料錢還未到帳，老闆就直接封鎖她的帳號，讓她無奈道「也沒有投保勞健保，這就不期待了，請問是你會檢舉僱主嗎？是不是就放棄工資給他了？」

而在虐狗事件爆發後，這篇貼文再度被挖出，不少鄉民紛紛在底下留言，「那個老闆還是虐狗仔」、「虐狗仔還不給薪水」、「實習試用期也要給薪」、「趁這波告他吧，總部都放話要處理了」、「直接告！不知道他騙了多少『試用期』的錢」、「2025年了還有人想玩這招」、「告下去，什麼能告的都告，會這樣壓榨你也會這樣壓榨別人」、「又虐狗還欺負員工，什麼爛店」。

另外，詹姓飼主的配偶也因此事件遭肉搜，而配偶本人便透過牙醫診所粉專聲明回應，強調詹先生虐狗試「個人行為」，與他經營的牙醫診所完全無關，應由詹先生自行承擔法律責任，請社會大眾不要牽連牙醫診所，「本人珍愛寵物柯基犬，就此事件本人配偶之行為亦深感憤怒，絕不容忍！」

詹姓飼主的配偶也強調，他是在網路上看到影片時才知道此事，事件發生時並不在場，在得悉此事後，他就立即回家處理、安置愛犬，「由於事發突然，本人有許多事情必須處理，包含尋覓可以養寵物的住處與詹先生分居，先前因無法進一步回應網友留言，故先隱蔽處理，懇請各界給予本人一些時間。謝謝。」

詹姓飼主的配偶提及，12日下午4時許，動保處通知他狗狗血檢無問題，他原本打算領回後帶回安置貓咪的分居地方陪伴照顧，但下午6時許他前往接狗狗前，動保處臨時告知要做進一步詳細檢查故無法領回，他認同有其必要並願意配合，但還是前往遞送狗狗唯一可以吃的飼料，目前動保處已將貓咪晶片過給他，依照建議狗狗先暫不過給他，「稍早本人聲明與詹先生為配偶，目的僅止於說明二人目前的法律關係，無意為其開脫。對於後續毛孩子們安全的承諾會堅持維護，謝謝。」

牙醫診所的聲明全文如下：

一、本人配偶詹先生涉及虐待寵物柯基犬之事件，為詹先生之個人行為，與本人所經營牙醫診所無關，應由詹先生自行承擔法律責任，請社會大眾勿遷怒牙醫診所。

二、本人珍愛寵物柯基犬，就此事件本人配偶之行為亦深感憤怒，絕不容忍，基於配偶身分，本人就配偶行為觸法向社會大眾致歉，本人將督促詹先生面對法律責任。

三、本人在網路上看到影片時才知道此事，事件發生時本人並不在場，得悉此事之後，本人立即回家處理，安置愛犬，暫時寄託在能妥善照料其安全之寵物旅館。本人將擔保愛犬後續的安全與負責照顧，在通報動保專線後，目前進度是動保處已經派員至寵物旅館進行檢傷。

四、寵物貓咪的部分，沒有受到虐待，目前亦已帶離原家中，有找到地方安置，請社會大眾不用擔心。

五、由於事發突然，本人有許多事情必須處理，包含尋覓可以養寵物的住處與詹先生分居，先前因無法進一步回應網友留言，故先隱蔽處理，懇請各界給予本人一些時間。謝謝。

