不只虐柯基老狗！加盟主再爆「不給薪還封鎖人」 網轟慣老闆：檢舉領年終

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

社群平台近日瘋傳一段虐狗影片，一名男子疑似不滿家中高齡15歲的柯基犬亂尿尿，以拖把柄揮舞斥責教訓，還拿鞋子丟狗，揚言要讓牠安樂死，柯基的慘況讓人不忍直視。該男子隨即被起底是手搖飲「茶聚CHA'GE 」中山伊通店詹姓加盟主，網友也挖出他的黑歷史，指控他拖欠薪水，之後還直接封鎖。貼文曝光後，網友留言怒批他是慣老闆，「又虐狗還欺負員工，什麼爛店」、「果然這種人本來就是爛人」、「檢舉領年終囉」。

「茶聚CHA'GE 」中山伊通店詹姓加盟主涉嫌虐待柯基，更被網友起底是慣老闆，拖欠薪水還直接封鎖人。（圖／翻攝畫面、新北動保處官網）

虐狗事件曝光後，北市動保處已於昨（12）日凌晨迅速介入，將受虐的柯基犬緊急帶離，暫時安置於寵物旅館，確保犬隻安全並安排後續醫療檢查驗傷，也將聯繫飼主連繫詹先生陳述意見，確認狗狗是否有受傷後，依違反《動物保護法》虐待傷害犬隻查處，從重從速處理。

對此，茶聚加盟總部也發聲明強調，即日起「正式永久終止」與該加盟店的加盟合作關係，並將依契約向該加盟主求償「毀損品牌商譽」的違約金。茶聚重申立場，「絕不接受、也不容忍並嚴厲譴責任何形式的暴力或虐待動物之行為。」將持續檢視並強化加盟主行為規範、審查與管理機制，以降低類似風險再次發生的可能。

事件持續延燒，一名網友在Threads指控，今年8月在該加盟店打工2天，工資總共3200元，沒想到老闆竟以「打工前三天不給薪水」為由，拒絕給薪，該網友後續貼出《勞動基準法》指老闆此舉已違法，老闆一開始表示會用Line Pay匯款，「結果後來直接封鎖我……。」加上老闆也沒有投保勞健保，讓該網友相當氣憤，「請問是你會檢舉僱主嗎？是不是就放棄工資給他了？」

對此，網友們憤怒留言，「虐狗仔還不給薪水」、「什麼年代還有三天試用期，真敢講」、「感覺他是慣性手法了，他還有在104刊登，覺得他蠻不要臉的」、「會這樣壓榨你也會這樣壓榨別人」、「這種還自稱企業家，未免太過浮誇」、「果然這種人本來就是爛人」、「又虐狗還欺負員工，甚麼爛店」、「直接去檢舉，你有工作為什麼不給你薪水？」、「檢舉領年終囉」。

