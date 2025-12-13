不只虐狗！加盟主再爆「不發薪還封鎖人」 挨批：超級慣老闆
生活中心／張尚辰報導
社群平台流傳一段虐狗畫面，知名連鎖飲料店「茶聚」中山伊通店詹姓加盟主疑似不滿家中高齡柯基犬亂尿尿，以掃把柄對其施暴、大吼，導致柯基害怕的翻倒在地，慘況讓人不忍直視，引發網友強烈譴責。如今，詹姓加盟主過往的黑歷史被挖出，有人指控他不僅拖欠薪水，甚至還直接封鎖，貼文曝光後，網友紛紛怒批他是「慣老闆」。
詹姓加盟主因為虐狗事件遭網友炎上，過往黑歷史也一一被翻出。今年8月份，有一名女網友在Threads上發出對話紀錄，指出她去茶聚伊通店打工兩天，薪水總共是3200元，但是結薪時，老闆卻以「打工前三天不給薪水」為由拒絕給錢。
直到原PO貼出《勞動基準法》表示老闆此舉已經違規，對方才承諾會用LINE PAY匯款薪資，沒想到薪資未到帳，原PO還直接被老闆封鎖，讓她非常氣憤，詢問「請問是你會檢舉雇主嗎？」、「是不是就放棄工資給他了？」
這篇貼文也因為詹姓加盟主的虐狗事件再度被翻出討論，許多網友都紛紛留言，「虐狗仔還不給薪水」、「趁這波告他吧，總部都放話要處理了」、「原來是超級慣老闆」、「告下去，什麼能告的都告，會這樣壓榨你也會這樣壓榨別人」、「劣跡斑斑的老闆」。
事實上，受到詹姓加盟主虐待的柯基已經15歲高齡，疑似因為亂尿尿遭到飼主痛打，柯基當場嚇到蜷縮在角落，過程中飼主還髒話連發，甚至拿鞋子砸狗，並要脅安樂死，影片讓不少人看了都非常痛心，北市動保處已於昨（12）日凌晨將受虐柯基緊急帶離，暫安置於寵物旅館，確保犬隻安全並安排後續醫療檢查。
不良行為，請勿模仿！
