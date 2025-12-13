不只虐狗！茶聚加盟主再爆欠薪「封鎖神隱」 牙醫配偶遭肉搜撇清：看影片才知道

茶聚加盟主再爆欠薪。圖／翻攝自Threads

手搖品牌「茶聚」詹姓加盟主日前在網路上PO出虐狗影片，一句「想安樂死」激起群眾怒火，隨後遭品牌火速切割，宣布解除加盟，並求償「毀損品牌商譽」違約金。有前員工跳出來爆料，詹男不只虐狗，還是個「慣老闆」，以「打工前3天不給薪水」為由拒絕支薪，最後甚至封鎖神隱，如今事件一一被揭發，讓他不禁感嘆「我的正義遲到了4個月」。

詹姓加盟主日前PO出自己虐待15歲柯基犬的影片，不僅狂飆三字經，還拿棍棒、鞋子毆打，甚至揚言要安樂死，僅因為狗狗在家便溺。

影片曝光後瞬間激起網友怒火，肉搜出他位於台北市中山區的「茶聚CHA’GE」加盟門市，狂洗1星負評，茶聚總部12日晚間發布聲明，宣布終止與詹男加盟合作關係，並向他求償「毀損品牌商譽」的違約金。

不只虐狗！前員工爆料詹男「慣老闆」行徑

一名網友8月8日在Threads上發文指出，在茶聚伊通店打工2天，總工作時數18個小時，理應拿到的3200元薪資，詹男一開始承諾會匯款，不過後來卻稱「試用期前三天沒有提供薪資，面試的時候有講」拒絕支薪，搬出勞基法和對方理論更被辱罵「你真的是一個瘋子」，隨後直接封鎖神隱，讓他相當傻眼。

該篇貼文隨後也被原PO再次轉發，他透露自己早在8月就向台北市勞工局提出申訴，卻始終未獲任何回應，直到詹男爆出虐狗爭議後，勞工局才突然表示要介入處理，讓他不禁感嘆「我的正義遲到了4個月」。

牙醫配偶也被肉搜！急切割「看影片才知道」網友不買單

除了詹男的門市遭肉搜、給1星負評，他的配偶也被網友起底，為台北一家知名牙醫診所的莊姓醫師，紛紛湧入診所粉專留言，痛批他放任伴侶虐狗。

對此，牙醫粉專也連發數篇聲明，表示診所全體同仁不贊成虐待動物，強調詹男一切行為應自行負擔法律責任，呼籲大眾勿將怒火遷怒牙醫診所。

莊姓牙醫也指出，「事發當下自己並不在場」，隨後在網路上看到影片才知悉此事，並馬上回家處理、安置愛犬，也將與詹男分居。13日他再度發文，表示收到動保處通知「狗狗血液檢查沒有異狀」，因要進一步檢查，無法領回照顧，不過也會持續維護毛孩的安全。

貼文曝光後仍引起大批網友質疑，紛紛表示「伴侶關係是最緊密的，怎麼可能什麼都不知道」、「他這麼劣質你會不知道」、「切割就沒事了？都不知道它們經歷了什麼」、「同住在一起你會不知道他虐狗」、「你們這種家庭不適合養任何寵物了吧」。



