不只蛋塔變貴！肯德基咖啡、早餐、薯條都漲價 最多調5％

肯德基升級蛋塔後也調整價格。翻攝肯德基臉書



外食族又要哭哭了！速食業者肯德基宣布漲價了，包括原味超極酥版蛋塔比原本的貴了2元；另外肯德基許多品項也都趁機調漲，A、B經典配餐調漲1元（56元）；C雙享配餐漲2元、變成82元。另外，咖啡與薯條單點也都分別調漲1至3元不等。不少消費者看到新的價格表，認為上週的蛋塔停賣宣傳應該只是打頭陣，最重要的是要調漲價格。

肯德基原味蛋塔超極酥版本今天（1／20）登場，單價是49元，相較原本的47元，貴了2元。雖然推出新品上市優惠期，包括PK雙饗卡APP會員新品單顆買1送1（限兌換一次）、6入禮盒限時優惠199元（不限兌換次數）、手機點餐指定套餐加1元多1顆，不過優惠期僅到2月12日。

另外，肯德基XL全明星配餐也從115元漲至118元；A、B經典配餐調漲1元（56元）；C雙享配餐漲2元、變成82元。薯條、點心盒、拼盤則漲價1元至13元；義式咖啡漲1至2元，早餐單點、套餐調漲1至3元不等。單點炸雞、漢堡、全系列單點主食、上校雞塊、雞汁飯、玉米濃湯、雙色轉轉QQ球、金黃比司吉、鱈魚圈圈、可樂、檸檬紅茶、奶茶等價格維持不變。

業者表示平均漲幅0.7％，不過網友發現「分享拼盤」漲13元最多，從255元變268元，漲幅達5％。不少網友也針對蛋塔升級風波，留言開嗆：「看就知道要改款而已…在那邊陰陽怪」「必勝客已經被罵過一次了，KFC還搞一樣的，這行 銷真的完全不及格」。

