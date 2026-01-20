不只蛋撻貴2元！肯德基宣布今起漲價 所有漲幅品項一次看

生活中心／許智超報導

肯德基推出「原味蛋撻－超極酥」，今日正式上市。（圖／品牌業者提供）

肯德基15日宣布，經典原味蛋撻將走入歷史，不過隔日解答真相，其實是原版蛋撻升級為「超極酥」版本，單顆上漲2元，而新版原味蛋撻於今（20）日正式推出。不僅如此，肯德基還有調漲部分商品售價，平均微調0.7%，其中個人配餐全變貴，XL全明星配餐漲3元最高。

肯德基表示，全新「原味蛋撻－超極酥」1月20日正式開賣，單顆售價49元，6入禮盒售價257元，比原本的原味蛋撻貴2元、6入禮盒貴10元。

廣告 廣告

肯德基今起也同步調整部分套餐價格，平均微調0.7%，個人餐平均微調1.7元，

A經典配餐「香酥脆薯（中）x1+百事可樂（中）x1」組合價+1元

Ｂ雞汁飯配餐「雞汁風味飯x1+百事可樂（中）x1」組合價+1元



Ｃ雙享配餐「4塊上校雞塊＋原味蛋撻x1+百事可樂（中）x1」組合價+2元



XL全明星配餐「炸雞x1+香酥脆薯（小）x1+原味蛋撻x1+百事可樂（中）x1」組合價+3元

點心的部分，青花椒薯條從60元漲到62元，貴2元，點心盒-上校雞塊+香酥脆薯（小）從65元漲到67元，貴2元；香酥脆薯（小）從40元漲到41元，貴1元；香酥脆薯（中）從50元漲到52元，貴2元；香酥脆薯（大）從66元漲到69元，貴3元；超蝦點心拼盤從175元漲到182元，貴7元；分享拼盤從255元漲到268元，貴13元。

飲品方面，冰義式咖啡從69元漲到71元，貴2元；熱義式咖啡（小）從36元漲到37元，貴1元；熱義式咖啡（大）從49元漲到51元，貴2元。

早餐品項，單點部分，花生肉鬆嫩雞蛋堡從65元漲到67元，貴2元；花生起司蛋堡從35元漲到36元，貴1元；吮指嫩雞燒餅從56元漲到58元，貴2元；總匯歐姆蛋燒餅從50元漲到52元，貴2元；紅藜燕麥嫩雞粥從46元漲到48元，貴2元；薯餅從25元漲到26元 ，貴1元。

套餐：花生吮指嫩雞蛋堡套餐從84元漲到85元，貴1元；花生肉鬆嫩雞蛋堡套餐從84元漲到86元，貴2元；吮指嫩雞蛋堡套餐從75元漲到76元，貴1元；花生起司蛋堡套餐從49元漲到50元，貴1元；吮指嫩雞燒餅套餐從75元漲到77元，貴2元；總匯歐姆蛋燒餅套餐從69元漲到71元，貴2元；紅藜燕麥嫩雞粥套餐從65元漲到67元，貴2元；花生好事雙堡餐從119元漲到122元，貴3元；雙雞特享雙人餐從 138 元漲到141元，貴3元。

此外，單點炸雞、漢堡、全系列單點主食、上校雞塊、雞汁飯、玉米濃湯、雙色轉轉QQ球、金黃比司吉、鱈魚圈圈、可樂、檸檬紅茶、奶茶等價格維持不變。

更多三立新聞網報導

大寒真的冷！今強冷氣團南下「這時起快速降溫」 最凍2天恐跌破10度

今天「大寒」！4生肖翻身起飛 2類人夢境藏偏財密碼

上班族必看！微波便當「食物全爆」超崩潰 內行人曝1步驟：保證不噴

傳統電鍋比電子鍋貴？網曝「1關鍵原因」：一鍋用三代

