不只蛋撻！肯德基再漲價「最高貴13元」 品項漲幅一次看

肯德基今調整部分商品價格。（示意圖：shutterstock／達志）

速食品牌肯德基日前行銷「全新原味蛋撻－超極酥」引起熱烈討論，更被網友發現偷漲價，單顆售價47元調為49元、6入禮盒售價從247元變257元；不過漲聲未止，業者再宣布今（20日）起同步調整部分商品價格，平均微調0.7％。

肯德基去年1月漲價後，今年1月再度將多款餐點價格上調，其中幅度最高的為「分享拼盤」，從255元一口氣調為268元，漲了13塊，而個人餐部分像是XL全明星配餐從115元變為118元，經典配餐由55元漲至56元、雙享配餐從80元漲至82元；民眾最愛的點心類也調漲，包括香酥脆薯小份40元漲至41元，中份50元變為52元，大份66元漲為69元，早餐類和飲品類也變貴1至3元。

肯德基表示，這次主要調整部分是在原味蛋撻－超極酥上市售價，以及套餐價格，平均微調0.7％，所有單點咔啦脆雞、漢堡與甜點、上校雞塊、雞汁飯、玉米濃湯、雙色轉轉QQ球、金黃比司吉、鱈魚圈圈、可樂、檸檬紅茶、奶茶等價格不變。

