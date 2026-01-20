不只蛋撻！ 肯德基漲價了「最多貴13元」 調漲品項一次看





肯德基今（20）日宣布將調漲部分商品售價，其中「分享拼盤」從255元漲到268元，漲13元，漲幅逾5%，而個人配餐也全面上漲，XL全明星配餐從115元漲到118元、經典配餐由55元漲至56元，點心類的脆薯也從40元漲至41元，平均微調0.7％。

肯德基表示，這次主要調整部分是在原味蛋撻－超極酥上市售價，以及套餐價格，所有單點咔啦脆雞、漢堡與甜點、上校雞塊、雞汁飯、玉米濃湯、雙色轉轉QQ球、金黃比司吉、鱈魚圈圈、可樂、檸檬紅茶、奶茶等價格不變。

以下是肯德基調漲的品項：

個人餐：XL全明星配餐從115元漲到118元，經典配餐從55元漲到56元，雙享配餐從80元漲到82元。

點心：青花椒薯條從60元漲到62元，點心盒-上校雞塊+香酥脆薯(小)從從65元漲到67元，香酥脆薯(中)從從50元漲到52元，香酥脆薯(小)從從40元漲到41元，香酥脆薯(大)從66元漲到69元，超蝦點心拼盤從175元漲到182元，分享拼盤從255元漲到268元

飲品：冰義式咖啡從69元漲到71元，熱義式咖啡(小)從36元漲到37元，熱義式咖啡(大)從49元漲到51元。

早餐：花生肉鬆嫩雞蛋堡從65元漲到67元，花生起司蛋堡從35元漲到36元，吮指嫩雞燒餅從56元漲到58元，總匯歐姆蛋燒餅從50元漲到52元，紅藜燕麥嫩雞粥從46元漲到48元，薯餅從25元漲到26元，花生吮指嫩雞蛋堡套餐從84元漲到85元，花生肉鬆嫩雞蛋堡套餐從84元漲到86元，吮指嫩雞蛋堡套餐從75元漲到76元，花生起司蛋堡套餐從49元漲到50元，吮指嫩雞燒餅套餐從75元漲到77元，總匯歐姆蛋燒餅套餐從69元漲到71元，紅藜燕麥嫩雞粥套餐從65元漲到67元，花生好事雙堡餐從119元漲到122元，雙雞特享雙人餐從138元漲到141元。

（封面圖／翻攝自肯德基官網）

