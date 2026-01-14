不只蜘蛛人極限挑戰101 奧跳傘家2007年驚天一跳

攀岩家阿利克斯霍諾德再度挑戰極限，將於一月廿四日在沒有任何繩索與安全裝備的情況下，徒手攀登台北一○一外牆，但台北一○一成為極限運動挑戰目標卻非第一次，不但有人徒手攀爬成功，甚至有人闖入管制區高樓跳傘。

二○○四年底開幕前夕，台北一○一曾邀請法國攀岩者羅伯特（Alain Robert）來台進行表演活動，當時羅伯特原要採無防護徒手攀登，只是因為當天下雨，玻璃帷幕過於濕滑，不得不使用安全繩索做防護，最終花費近五小時完成這項創舉。

羅伯特雖然挑戰成功，但對有安全繩索這件事情很不滿意，揚言將來有一天會回來進行無防護的徒手攀爬挑戰。

二○○七年，奧地利籍極限跳傘運動家鮑加納（Felix Baumgartner），在未經許可的情況下，偽裝遊客進入台北一○一頂樓管制區後跳傘而下，而在台北一○一大樓及民眾還陷入一陣錯愕之際，鮑加納在完成跳樓的舉動後，迅速搭車由桃園國際機場離境。

對於霍諾德攀爬計畫，台北一○一董事長賈永婕在臉書上強調自己「心臟很大」，表示與Netflix簽有合作協議，無法透露細節。

