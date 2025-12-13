不只被列中國氣炸！台灣人韓國玩「因1個圈圈」跟店員吵翻 他曝真相

生活中心／黃韻璇報導

台灣人出國首選的國家無非就是韓國、日本，不過近來因為韓國廢止紙本入境卡後，民眾發現在國家的分類中將台灣標示為「China（Taiwan）」，引起台灣人反彈，外交部也呼籲韓方應儘速更正錯誤標示。此外，還有台灣人到韓國旅遊，刷卡結帳時簽名欄被店家自行畫圈，雙方發生衝突，旅居韓國的部落客就曝光真相，揭露韓國不成文的默契，直言如果你慢慢寫完整名字，「後面排隊的人，真的會翻白眼翻到後腦勺去」。

旅居韓國的部落客夫妻「不奇而遇 Steven & Sia」13日就在粉專分享，台灣人到韓國玩時因為一個圈圈吵起來，揭露「很多台灣人都不知道的韓國刷卡文化」。他提到，在網路上看到一篇貼文，一位台灣旅客氣得不行，說自己在韓國刷卡結帳時，店家沒有經過她同意，就直接在簽名欄畫了一個圈圈，她覺得被冒犯，甚至還因此跟店家起了衝突。

台灣人韓國玩，因刷卡簽名欄被畫1個圈圈跟店員吵翻。（圖／翻攝自不奇而遇 Steven & Sia臉書）

他表示，看到這段第一個反應不是生氣，而是很想幫那位店家喊一聲冤。直言，因為在韓國刷卡真的真的太普遍了，便利商店、咖啡廳、小吃攤，甚至市場裡的阿姨，每天面對的都是一整條刷卡的人龍。在這樣的節奏下，刷卡「簽名」這件事在韓國早就只剩下形式。因此很多時候就會看到，韓國姨母直接幫你畫一個小圈、點一個點，或是隨手畫一條線，粉專強調，那不是偷懶，也不是不尊重，而是一種「大家都懂」的默契。

粉專透露，甚至有個只有在地人才會注意到的小細節，只要有人乖乖把全名一筆一畫簽好，店員心裡大概都會默默冒出一句「啊，外國人。」因為韓國人自己幾乎沒有人在簽全名的，星星、圓圈、點點能快就快。直言「如果每個人都站在櫃檯前，慢慢寫完整名字，還確認筆畫有沒有歪，後面排隊的人，真的會翻白眼翻到後腦勺去」。

粉專指出，很多時候的衝突其實不是誰真的沒禮貌，只是彼此的文化真的不一樣。喊話台灣人「所以大家下次刷卡結帳時，遇到姨母幫你簽名別太緊張。她不是要詐騙你，只是韓國人真的很趕。趕著生活，也趕著服務下一個客人」。

