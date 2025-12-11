不只裝修商賣炸藥 網挖出衛廚公司「兼營槍砲彈藥刀械」

衛廚公司兼營軍火進出口，引網友傻眼。圖為台中警方曾查獲違法的APS CAM870散彈槍。（資料照／黃國峰攝）

藍委王鴻薇10日踢爆國防部高達8億多元的採購案，決標金額5.9億，品項為武器彈藥及零件，得標廠商竟是福麥國際「室內裝修公司」。PTT網友挖出福麥同地址的另一間衛廚用品公司，所營事業除家具、廚房衛浴器具外，竟還包括「槍砲彈藥刀械輸出入業」，讓人傻眼。

據了解，標案當中提到的RDX「海掃更」，正是一般稱之「黑索金」（RDX）的高能炸藥，比傳統黃色炸藥（TNT）性能更強，相對效能達TNT的1.7倍，也是C4塑膠炸藥的主要原料。黑索金屬於「二次高爆炸藥」，需要藉由雷管觸發才能爆炸，但一旦引爆，其破壞力極強。爆速可達每秒8750公尺，遠高於黃色炸藥（TNT）的6800公尺，並能瞬間釋放極高壓力，使其適合用於砲彈、飛彈和穿甲彈等武器。

有網友今(11日)在PTT發爆卦文，並附上多張網頁截圖輔助說明：裝修老闆任槍砲彈藥刀械輸出入業公司監察人，他在想李老闆哪裡來的底氣進口炸藥？「這個是被爆出的裝修公司負責人、地址、電話，以上皆為公開資料鄉民都可以去查詢。」往下繼續看看到同地址的公司點下去，再往下滑發現做廚房用品可以進口軍火！結果董監事跟裝修公司負責人同名？2023/10開始登記為監察人，從衛浴設備做到軍火商，一個勵志的故事！「不愧是厲害的邵董，可以多角化經營。114/05/08停業，再度捲土重來，厲害了！」

只見截圖中，該衛廚用品公司「所營事業」包括：家具、寢具、廚房器具、衛浴、建材、國貿，以及「槍砲彈藥刀械輸出入業」。

PTT鄉民表示「你不給黨面子？」、「黨：明年選舉，難道不能從國庫領錢來花嗎」、「裝修業賣個炸彈也是合情合理」、「再查就告」、「史密斯任務台灣版上映囉」、「裝修用炸藥也是很合理的」、「做廚具，有做油炸經驗，都有炸字做個炸藥合情合理」、「黨的金庫還有很多，慢慢找」、「裝修釘槍也是種槍砲嗎」、「用戰爭嚇你買軍火，這水有多深」、「綠營邪教徒：民進黨貪就沒關係」、「吃相超難看，青鳥全裝死」。

