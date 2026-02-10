不只西班牙葡萄！基隆城隍廟揭秘：吃12顆龍眼「脫殼」更轉運

基隆市副市長邱佩琳（右2）出席護國城隍廟記者會，和廟方一起向市民拜個早年，並將於大年初四一起發放發財金。（張志康攝）

相傳西班牙人會在跨年夜吃下12顆白葡萄，祈求新的一年能夠轉運，基隆市護國城隍廟10日下午表示，其實依台灣傳統科儀，準備12顆龍眼，轉運的效果更好。另外，護國城隍廟也將於大年初四（2月20日）接神日，發放限量6000組的Q版城隍五元發財金給民眾。

基隆市副市長邱佩琳表示，自上任以來，每年皆親自參與護國城隍廟發送發財金活動，今年也不例外。護國城隍廟長期以來在基隆地方信仰與市民生活中扮演重要角色，不僅是重要的宗教中心，更是凝聚人心、傳承傳統文化的重要力量。市府未來也將持續與護國城隍廟攜手合作，透過宗教文化活動，為市民祈福納吉，共同守護基隆。

基隆市護國城隍廟今年準備了6000組立體Q版城隍五元發財金，將於大年初四發送給市民。（基隆護國城隍廟提供／張志康基隆傳真）

護國城隍廟指出，11日是農曆12月24日，也是民間傳統的「送神日」。依傳統的民間習俗，送神日當天家家戶戶都會忙著「清屯」，也就是在歲末為家中供奉的神明「大掃除」。包括清理香灰、整理神龕、清理神像，廟方指出，這不僅是對神明的敬意，也希望藉由清理，去除過去一年晦氣，象徵除舊佈新、迎接新一年的清淨與福氣。

另外，大年初四則是民間傳統的「接神日」，廟方除依循百年傳統科儀，下午2時開始，由道士舉行傳統接神儀式後，廟方還會現場發放限量6000組護國城隍爺賜福、五路財神爺加持《全台獨家立體Q版城隍五元發財金》。

廟方指出，有別以往的紅包錢母，今年發送的城隍爺公仔超吸睛，5元取諧音「有緣」，台語諧音「有錢」。希望民眾來索取搶發財金，讓來年運勢順利，福氣旺旺來。

最近國內盛行跨年夜吃12顆葡萄的轉運法，廟方表示，其實在台灣傳統習俗裡，會在農曆大年初四準備12顆龍眼，進行祭改補運，在祭改過程中，民眾將龍眼殼剝下，象徵「脫殼脫離離」，將過去霉運一起去除。廟方說，大年初四當天也會準備俗稱福氣圓的龍眼，給民眾去霉運迎接福氣。

