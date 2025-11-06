不只要找空服員！台灣虎航再宣布「招募培訓機師」最快明年第二季受訓

記者李育道／台北報導

面對旅運市場的強勁需求，台灣虎航優化航網布局，推動機隊汰舊換新提升市場競爭力。本週六(8日)將在高雄舉辦今年的二度客艙組員招募外，今(6)日再宣布將啟動年度培訓機師招募。

台灣虎航表示，本次培訓機師招募的報名期間為2025年11月10日凌晨0時01分至2025年12月7日深夜23時59分止，報名資格需具備中華民國國籍且在國內設有戶籍、取得教育部認可之大學畢業，具學士學位或以上、多益750分(聽力400分)以上及口說與寫作140分以上，或其他檢定同等資格證明，並需符合民航局頒布之航空人員體格檢查標準，航空人員甲類體位標準及本公司需求者，皆可報名。

報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，符合資格者將於2026年第一季進行相關招募流程。獲錄取者預計將安排於2026年第二季開始接受專業飛行課訓練，且將由台灣虎航協助支應所有訓練費用，受訓完成並考核合格通過，即有機會成為台灣虎航的正式機師。民眾可至至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「機師」的職務中查看報名及相關應試資格；若對其他內勤人員職缺有興趣，也可至104人力銀行或yes123求職網站查看相關職務。

台灣虎航是我國第一也是唯一的低成本航空公司，並在2024年正式改列一般板上市。目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，且是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。

