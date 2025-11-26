不只要投資美國！路透曝光台美協議內容，川普政府還希望台積電、鴻海「幫忙培訓」本土勞工

台灣面對來自美國20%關稅的威脅，目前仍持續與華府進行協商，謀求能取得更多豁免，以及降低稅率、減少對自家經濟和產業的傷害。繼《金融時報》（FT）先前曝光所謂台美協議可能的內文後，如今路透（Reuters）也以獨家報導形式，引述多位知情人士指出，川普政府不只要求台灣鉅額投資美國，甚至還要求在半導體等產業領域上，「幫忙美國培訓本土勞工」。

路透引述5位知情人士報導，美國總統川普（Donald Trump）政府正與台灣談判一項協議，傳聞將要求台北方面、做出新一輪投資的承諾，同時還要在半導體製造及其他先進產業領域，由台灣企業負責培訓美國本地勞工。根據這個新的安排，預期涵蓋全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）在內，多個關鍵台灣企業，都將投入新資金並派遣員工擴大在美營運規模，同時還得負責替華府培訓美國工人。

知情人士指出，台灣承諾的對美投資總額，很可能略低於其區域經濟競爭對手日本與南韓（東京5500億美元（約新台幣17.22兆元）、首爾3500億美元（約新台幣10.96兆元）），但台灣將提供額外支援，利用自家掌握的專門知識，輸出「科學園區」管理模式、幫忙美國打造類似的基礎設施。

行政院長卓榮泰日前透露，台美雙方正處於確認細節的階段，他自豪地強調，「其他國家很難做到這類工作，只有我們擁有科學園區的完整概念、實務操作和過往實績，這讓我們能夠在美國承擔這類提議。」台灣自1980年代開始發展科學園區，建立無縫生產的完整供應鏈。我國貿易談判辦公室的聲明也提到，團隊將繼續以「台灣模式」，與美國討論未來可能的供應鏈合作。

2022年12月6日，美國總統拜登視察台積電（TSMC）亞利桑納州新廠（AP）

美國本土缺乏熟練工人

這一點其實很符合川普的態度，他在之前美沙投資論壇上提到，「與來自台灣的朋友開設一家大工廠，我們的人民必須被教導，這是他們從未做過的事。」

而且實際情況上，赴美投資設廠的台積電，多年來一直難以替其美國項目，找到足夠且合適的工人。董事長魏哲家曾表示，由於缺乏熟練工人和供應鏈缺口，旗下亞利桑那州新廠的建設時間，估算至少需要台灣的兩倍。為了不拖延進度，台積電甚至不得不從德州、調派一半的建築工人前往亞利桑那州，導致該工程成本大增。

除了台積電、鴻海（Foxconn）董事長劉揚偉也表示，該集團對此也有興趣，正在尋求與美國、其他國家合作，建立專屬科學園區，希望這個誘因能有助於台美貿易談判達標。

2025年3月3日，美國總統川普與台積電董事長魏哲家在白宮羅斯福廳召開記者會。（美聯社）

此外，代表總統出席APEC高峰會的林信義表示，他在韓國參加會議期間，曾與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）討論，有關於供應鏈和半導體問題，林信義強調，貝森特「非常渴望」了解台灣建立半導體聚落的經驗。

與此同時，台積電投資1650億美元（約新台幣5.17兆元）在亞利桑那建廠，面對華府不斷提倡晶片「美國製造」，台灣官方也不斷重申、希望前述幾家關鍵公司，可以將最先進的半導體技術和研發團隊根留台灣。

