不只要求伍佰、齊秦！大咖音樂人要李翊君剪髮 她怨：怎麼嫁人

資深音樂人許常德從業至今替無數歌手製作過歌曲、專輯，橫跨電視圈、作家領域，也不時透過社群與網友互動。日前他就發文分享，曾經要求齊秦、李翊君、伍佰為了新專輯剪頭髮，結果遭到李翊君抱怨：「剪那麼短怎麼嫁人。」

許常德22日在社群回憶，過去企劃統籌專輯時，曾要求3位歌手剪頭髮，分別是齊秦的《絲路》、李翊君的《苦海女神龍》及伍佰的《浪人情歌》。他坦言，如果要一個人改變髮型，整個穿著都會跟著變化，「所以是最明顯的，尤其是有個性的歌手，頭髮是展現個性最重要的地方」，也認為要讓一個人將留長的頭髮突然剪短，其實是很困難的決定。

不過，他表示當時都沒有說服，3人就直接接受提議，因此他自認很幸運，很受歌手的信任。只是有趣的是，發片完他收到一個訊息，「剪那麼短，以後怎麼嫁人？」正是來自李翊君的煩惱，但許常德回想「我的心裡的想法是，這是要在江湖闖蕩的苦海女神龍餒，而且能不能嫁出去，跟頭髮有什麼關係」，更笑說：「只有很信任，這麼卡的感受居然在事後才跟我說。」

貼文曝光後，許多網友都先猜測3位歌手中最難說服的人選，大家認為各有難處，包含造型、喜好、個性都是考量關鍵，但看完答案後紛紛驚嘆，「得到這麼百分百的信任，不會只是因為幸運而已，是他們看見相信後的好結果會成真」、「一般搖滾歌手對留長髮都很堅持，剪得很好看」、「比較想知道『到底說了什麼』，他們終於同意了」。同時也有網友曬出當年的專輯封面照，再次掀起歌迷回憶殺。

