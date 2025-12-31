不只討黨產！藍推修眷改條例 綠立院黨團示警：國庫洞開成國家大災難

記者楊士誼／台北報導

民進黨團指出，藍營推動修改「眷村改建條例」，透過拿掉當初納入法律範圍的限制，使大量眷村形同「無限期都更」。（圖／記者楊士誼攝影）

民進黨立院黨團今（31）日召開記者會指出，藍營不只打算修改黨產條例拯救救國團，更推動修改「眷村改建條例」，透過拿掉當初納入法律範圍的限制，使大量眷村形同「無限期都更」，而目前眷改基金短絀1055億，不適合用作週轉的高達725億，欠款也還有529億，一但破例開口，可能造成各項支出加重。黨團示警，表面上協商羅智強所提的版本，但暗地裡可能偷渡馬文君沒有限制的版本，讓國庫開大門。

民進黨立院黨團上午召開「國民黨的跨年賀禮? 侵吞人民400億」記者會，黨團幹事長鍾佳濱指出，國民黨還打算修改眷村改建條例，原本只規定適用在民國69年12月31日之前設立的眷村，然而羅智強修法版本把該規定拿掉，未來只要在民國85年前設立的眷舍都可納入，馬文君版更認為「有改建必要的都可以併入眷改條例」，並由國家出資改建，他批評，這叫無限期都更，修黨產條例讓國家蒙受四百億損失，修眷改條例更讓國庫有上千億損失。

鍾佳濱指出，眷改條例修法緣起，是羅智強宣稱接受陳情要解決眷戶居住問題，因現有規定是民國六十九年結束前興建的眷村，民國70至85年建設的眷村沒辦法納入，表面上是為了特定眷村改建而提案。然國防部清楚回應，目前眷改基金累計短絀1055億，不適合用作營利週轉的有725億，是要陸續歸還的欠款，目前還有529億尚待繳回國庫。

鍾佳濱直言，一但破例開口，可能造成各項支出加重。此外沒有被納入今天協商，馬文君版的提案更是把眷改條例實施前的限制拿掉，只要認為「有改建必要」的眷村都可以納入，眷改條例恐變成「無限期都更任你拿」，國庫損失恐不只千億。他也表示，藍營可能表面上協商羅智強版本，暗地裡偷渡馬文君版本，若真是如此，1月2日的表決恐怕讓國庫洞開，成為國家的大災難，再次警告國民黨，別想透過「過水協商」蒙混過關，在全民沈浸跨年之中時，在院會偷偷通過修法，不可以假借做公益、解決人民問題而幫國庫開大門。

沈伯洋表示，眷改條例涉及土地正義問題，在條例實施時有兩種人，一種人會因此變成受益者，也會有一群受害者，畢竟當時的法規設計，導致有些人為了土地利益被查到偽造、逼迫情事，如果是新增更多受益者就有很大的問題。沈伯洋指出，國民黨把時間限制拿掉，會因此創造出又一堆受益者。眷改基金一定會因此無法平衡，也會讓世代正義、土地正義遭受破壞，不管是眷改條例還是黨產條例，都涉及轉型正義問題，民進黨團會守護下一代和轉型正義。

