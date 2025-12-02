不只說3次！日相高市「工作x5」 奪年度流行語大賞

日相高市早苗親自出席流行語大賞頒獎典禮。（圖／達志影像美聯社）

2025年日本流行語大賞揭曉，日本首相高市早苗當選自民黨總裁時對黨內發表演說，承諾要「工作、工作、工作、工作、認真工作」，這句話立刻引爆話題；高市的工作五連發也受到流行語選評會肯定，獲選為最大賞。而今年度的10流行語幾乎都與時事或政治有關，不過，網路上爆紅的小貓頭鷹跑步照，因為被配上了形容辛苦的狀聲詞「Ehho Ehho」變成超洗腦迷因，也成為今年難得的娛樂性質流行語。

2025年日本年度流行語揭曉。

流行語大賞頒獎典禮司儀：「年度大賞是，工作、工作、工作、工作、認真工作。」

日本首相 高市早苗(2025.10)：「必須集結全世代之總力，勢必要全員參加，否則自民黨無法重新站起。我也會工作、工作、工作、工作、認真工作！」

日本首相高市早苗在當選自民黨總裁後的黨內演說，一句「工作五連發」意外地讓自己成為今年流行語大賞得主。

流行語大賞頒獎典禮司儀：「高市早苗總理，恭喜您。」

週一(12/1)，日本流行語大賞舉辦頒獎典禮，高市早苗特地出席領獎。

日本首相 高市早苗：「身為國家經營者，無論如何我都期許自己要工作、工作、工作、工作、認真工作！為了國家、國民去貢獻，這是我當時的心情。所以絕不是鼓勵國民過勞的意思，當然也並非將長時間工作視為美德，希望大家不要誤會。」

流行語大賞頒獎典禮司儀：「也請您記得要休息、休息、休息、休息、認真休息。」

其實高市並非第一位獲獎的總理大臣，2001年小泉純一郎以「米百俵」、「無聖域的改革」、「改革的痛楚」等金句勇奪大獎。2009年，民主黨終於打敗自民黨，首相鳩山由紀夫憑藉「政權交替」一詞獲得青睞。

流行語大賞頒獎典禮司儀：「緊急槍獵、熊被害。」

下半年大動作攻佔版面的「熊危機」，理所當然的名列10大入圍榜。來自北海道羅臼町的這名公務員獵人，因為鎮上有一半的熊都栽在他手裡，於是成為代表領獎人。

流行語大賞頒獎典禮司儀：「如果遇到熊該怎麼辦？」

北海道羅臼町公務員獵人 田澤道廣：「絕對不可以拔腿就跑。」

而上半年吸引全球目光的大阪關西世博，造型從好醜到好萌的吉祥物「脈脈」，為大會闢出一條商機之路，自己也圈粉無數。

流行語大賞頒獎典禮司儀：「聽說脈脈一開始不討喜？」

大阪關西世博吉祥物 脈脈：「脈脈不太清楚這個事，不過有好多人都說喜歡我、說我很可愛，所以脈脈想交更多朋友，我每天都很開心呦，而且好多人都與我分享他們的笑容跟感動，真的很謝謝大家。」

其他榜上有名的包括「二季」，反映今年氣候極端的只有夏冬兩季、以及可能被政壇拋棄的「傳統媒體」、「川普關稅」、解決米荒的超舊儲備米「古古古米」。

選考委員 神田伯山：「如今的政治比娛樂更有娛樂性，新語流行語大賞今年算是大豐收。」

而在一票充滿時事感的流行語當中，抖音哏「Ehho Ehho」格外顯眼。

日本民眾：「Ehho Ehho...」

日本民眾：「聊天的時候會傳，就是這個貓頭鷹圖片。」

「Ehho哏」源頭其實是一名荷蘭攝影師的作品，照片中一頭小貓頭鷹正在努力奔跑，看上去一副很著急、很拚命的樣子，於是被日本網友配上Ehho Ehho的辛苦狀聲詞，更有人幫Ehho Ehho做了專屬曲，「Ehho貓頭鷹」迷因瞬間爆紅。

網路短影音：「Ehho Ehho，我一定要跟你說，我剛出生時很小一隻，Ehho Ehho，記住了。」

網路短影音：「Ehho Ehho，我一定要跟你說，我是三頭身。」

網友們配著詞曲朗朗上口，越唱越上頭，開始出現創意改編，讓各種道理、常知識，甚至是無關緊要的廢話變得很重要。

網路短影音：「Ehho Ehho，我一定要跟你說，求求了，記得準時下班。」

