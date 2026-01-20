不只談好關稅！鄭麗君親曝：美台將談避免雙重課稅協定

台美關稅談判大致有共識，但還有距離台美簽署貿易協定最後一哩路尚待完成，行政副院長鄭麗君今指出，昨日收到美方訊息，美方希望啟動雙方就「台美避免雙重課稅協定」ADTA後續對談，以利加速後續相關程序。

鄭麗君表示，美方希望啟動雙方就ADTA後續對談，以利加速後續相關程序。（圖/中天新聞YT）

台美關稅談判達成協議，日前已經和美國商務部簽署投資合作備忘錄（MOU），未來數周將與美國貿易代表署接續完成簽署台美貿易協議，完成後將送立法院審議。

行政院長卓榮泰和鄭麗君握手。（圖/行政院提供）

行政院今天（20日）召開「台美關稅談判說明記者會」，在記者會最後，鄭麗君補充，我方持續向美國喊話、提出想盡快洽簽ADTA，最新在昨日收到美方訊息，美方希望啟動雙方就ADTA後續對談，以利加速後續相關程序。

