不只談永續 更把行動落實在日常 驊宏集團以AI為引擎 深化ESG 讓企業責任成為文化

驊宏集團舉辦環保紀錄片〈守護我們的星球〉觀影活動，員工、家屬及民眾熱烈參與。（圖片提供／驊宏集團）

永續不只是口號，能否落實在每日的營運與決策中，才是企業永續發展真正的關鍵。秉持「傳承、整合、創新、卓越」的理念，因應國際環境與產業發展、政府法規與政策，驊宏資通(6148)在2025年持續攜手員工、供應鏈與企業夥伴等，共同推動ESG行動，結合深耕AI與資訊整合能力，將科技轉化為永續治理的實踐工具，把ESG內化為企業文化的一部分。

從辦公室做起，讓節能減碳變成習慣

以引發全球氣候變遷的溫室氣體排放來說，驊宏雖屬非碳排大戶的資訊服務業，但仍積極將「節能減碳」帶入企業營運當中。2025年啟動正式的溫室氣體盤查作業，並取得客戶的A級供應商認證。

驊宏以「綠色辦公室」為重點，落實廢棄物分類回收，午間關燈、空調設備汰換與使用環保事務機等；鼓勵同仁使用線上會議，避免交通往返所產生之碳排。在採購面，也優先選購具環保、節能、省水及綠建材標章等綠色產品。

在工作日常裡也納入環保意識的培養。2025年響應「世界地球日」54項綠色生活行動，也參與北北基桃四縣巿「減碳存摺」減碳記錄，鼓勵員工搭乘大眾運輸工具；並舉辦環保紀錄片〈守護我們的星球〉觀影活動，深化員工對氣候與環境議題的了解，進而在工作與家庭全方位實踐節能減碳。

驊宏集團連續參與主辦「黃香老師兒童繪畫獎」，為推動兒童美育盡心力。（圖片提供／驊宏集團）

以人為本，打造有溫度、具成長力的職場

驊宏將人才視為企業競爭力的基礎，安排員工參與內、外部進修課程，並提供教育訓練補助，涵蓋AI、資訊安全等領域，協助員工精進多元專業能力。

考量員工身心健康，兼顧工作及生活，於2025年持續透過「工作生活平衡調查」及「促進員工身心健康補助辦法」，了解員工的需要，作為管理措施調整的參考依據。全年舉辦多場工作與生活以及健康講座，不僅提供法律諮詢、更增進員工對自身健康的重視；有鑑於辦公室員工長期久坐的健康風險，也舉辦「減脂競賽活動」，透過團隊參與和鼓勵，讓健康管理成為可持續的行動。

深入社會，擴大企業責任影響力

在回饋社會方面，驊宏持續以行動善盡企業社會責任。包括：連續三年舉辦社區捐血活動，累計總捐血量近8萬cc；捐助「社團法人臺灣視障協會」等社會團體；持續推動「無毒家園」，捐贈毒品快篩片予「社團法人中華隱基底全人關懷協會」；第二年共同主辦「黃香老師兒童繪畫獎」，支持推廣兒童美育，讓科技企業影響力延伸至社會關懷。

驊宏集團延續三年辦理社區捐血活動，成果備受肯定。（圖片提供／驊宏集團）

誠信治理，AI與ESG成為信任的基石

在公司治理面向，驊宏集團持續強化董事會職能、落實誠信經營與資訊透明。2025年上半年，公司治理評鑑驊宏持續維持過往成績，展現穩健經營成果。

透過實體及視訊輔助股東會、每年二次法人說明會，提供中、英文版議事資料，依據GRI準則編製永續報告書，揭露近年溫室氣體年排放、減碳、用水及廢棄物管理政策與成果，讓社會大眾看到驊宏在永續道路上的每一步。

自2020年起，驊宏集團以「共創、共享、共榮」為願景，聚焦「堅持誠信透明」、「落實節能減碳」、「強調以人為本」、「投入社會公益」等四大永續主軸。未來也將持續以AI為輔，將ESG作為核心，穩健推動企業永續發展，讓科技成為創造長期價值的力量。

