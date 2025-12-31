不只談永續 更把行動落實在日常 驊宏集團以AI為引擎 深化ESG 讓企業責任成為文化
永續不只是口號，能否落實在每日的營運與決策中，才是企業永續發展真正的關鍵。秉持「傳承、整合、創新、卓越」的理念，因應國際環境與產業發展、政府法規與政策，驊宏資通(6148)在2025年持續攜手員工、供應鏈與企業夥伴等，共同推動ESG行動，結合深耕AI與資訊整合能力，將科技轉化為永續治理的實踐工具，把ESG內化為企業文化的一部分。
從辦公室做起，讓節能減碳變成習慣
以引發全球氣候變遷的溫室氣體排放來說，驊宏雖屬非碳排大戶的資訊服務業，但仍積極將「節能減碳」帶入企業營運當中。2025年啟動正式的溫室氣體盤查作業，並取得客戶的A級供應商認證。
驊宏以「綠色辦公室」為重點，落實廢棄物分類回收，午間關燈、空調設備汰換與使用環保事務機等；鼓勵同仁使用線上會議，避免交通往返所產生之碳排。在採購面，也優先選購具環保、節能、省水及綠建材標章等綠色產品。
在工作日常裡也納入環保意識的培養。2025年響應「世界地球日」54項綠色生活行動，也參與北北基桃四縣巿「減碳存摺」減碳記錄，鼓勵員工搭乘大眾運輸工具；並舉辦環保紀錄片〈守護我們的星球〉觀影活動，深化員工對氣候與環境議題的了解，進而在工作與家庭全方位實踐節能減碳。
以人為本，打造有溫度、具成長力的職場
驊宏將人才視為企業競爭力的基礎，安排員工參與內、外部進修課程，並提供教育訓練補助，涵蓋AI、資訊安全等領域，協助員工精進多元專業能力。
考量員工身心健康，兼顧工作及生活，於2025年持續透過「工作生活平衡調查」及「促進員工身心健康補助辦法」，了解員工的需要，作為管理措施調整的參考依據。全年舉辦多場工作與生活以及健康講座，不僅提供法律諮詢、更增進員工對自身健康的重視；有鑑於辦公室員工長期久坐的健康風險，也舉辦「減脂競賽活動」，透過團隊參與和鼓勵，讓健康管理成為可持續的行動。
深入社會，擴大企業責任影響力
在回饋社會方面，驊宏持續以行動善盡企業社會責任。包括：連續三年舉辦社區捐血活動，累計總捐血量近8萬cc；捐助「社團法人臺灣視障協會」等社會團體；持續推動「無毒家園」，捐贈毒品快篩片予「社團法人中華隱基底全人關懷協會」；第二年共同主辦「黃香老師兒童繪畫獎」，支持推廣兒童美育，讓科技企業影響力延伸至社會關懷。
誠信治理，AI與ESG成為信任的基石
在公司治理面向，驊宏集團持續強化董事會職能、落實誠信經營與資訊透明。2025年上半年，公司治理評鑑驊宏持續維持過往成績，展現穩健經營成果。
透過實體及視訊輔助股東會、每年二次法人說明會，提供中、英文版議事資料，依據GRI準則編製永續報告書，揭露近年溫室氣體年排放、減碳、用水及廢棄物管理政策與成果，讓社會大眾看到驊宏在永續道路上的每一步。
自2020年起，驊宏集團以「共創、共享、共榮」為願景，聚焦「堅持誠信透明」、「落實節能減碳」、「強調以人為本」、「投入社會公益」等四大永續主軸。未來也將持續以AI為輔，將ESG作為核心，穩健推動企業永續發展，讓科技成為創造長期價值的力量。
看更多 CTWANT 文章
曹西平曾放話「錢不讓姓曹的碰」想將遺產全給乾兒子！ 律師嘆：沒那麼簡單
曹西平猝逝！醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐須送ICU搶命
離世當天凌晨4時還在回留言！ 曹西平深夜猝逝倒在電腦桌旁地板上
其他人也在看
年發20億度電 SRE海盛風電宣布電力完售 買家各有來頭
風睿能源集團（SRE）今（30）日宣布，旗下「海盛風電（Formosa 4）」495MW裝置容量所發電力已全數售罄；接下來期待和政府、本地金融機構共同推進專案融資，加速能源轉型，達成永續發展目標。太報 ・ 19 小時前 ・ 17
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
威力直逼輕颱！「15縣市」強風恐飆8級 跨年夜寒風刺骨
中央氣象署於30日晚間10時許發布陸上強風特報，受到東北風增強的影響，30日晚上至31日晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等地將可能面臨平均風速達6級以上或陣風達8級以上的情況，並標示為黃色警戒燈號。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2
入冬最強冷空氣來了！強烈冷氣團元旦南下 「這2天」最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導入冬以來最強冷空氣即將報到，氣象粉專指出，元旦起將有首波強烈大陸冷氣團南下，影響時間長、強度高，周五、周六（1月2日...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
今變天！入冬最強冷空氣連凍3天 恐跌破7度以下
今（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，氣象專家吳德榮表示，1月2日至1月4日清晨將迎入冬最強冷空氣，最低氣溫可能降至7度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
元旦冷氣團將報到！粉專示警「挑戰寒流等級」...台北低溫恐探9度 最冷時刻曝光
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導強烈大陸冷氣團持續增強發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週五南下的冷氣團屬於先濕後乾型，不僅相當接近...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
最強冷氣團元旦強襲探９度 鄭明典驚曝恐變寒流
（記者許皓庭／綜合報導）入冬最強冷空氣即將於元旦期間強襲全台！中央氣象署預報，週四（1/1）起強烈大陸冷氣團南 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 1
元旦冷氣團南下！這時間「低溫恐探7度」直逼寒流等級 反聖嬰發威冷冬機率高
今天東北季風增強，北部、東北部雲量漸增，轉有局部短暫降雨的機率，高溫微降、天氣偏涼；跨年夜季風水氣增多，北部、東北部降雨會更明顯，其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。元旦起「強烈大陸冷氣團」南下，各地越晚越冷，最低氣溫可能下探7度以下。對此，前氣象局長鄭明典表示，不排除「寒流」可能，提醒民眾要注意保暖。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
最強大陸冷氣團元旦報到「越晚越冷」 週末急凍7度低溫
各地區預測氣溫如下：北部15至20度、中部12至29度、南部12至30度、東部15至28度。吳德榮指出，元旦（1日）起將有強冷空氣自北向南影響全台，氣溫將逐步下降，愈晚愈冷。根據目前預測，週五（2日）至下週六（4日）清晨將受到入冬以來最強一波冷氣團影響，預估達「強烈大陸冷氣...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發起對話
最強冷空氣來了「低溫下探9度」！「恐迎2波寒流」：這天起急凍半個月
生活中心／綜合報導入冬以來最具威力的一波冷空氣，預計自元旦（週四）開始影響台灣，並在週五、週六（1月2日、3日）達到高峰，清晨低溫恐下探至10至12度。氣象粉專指出，這將是本季首度影響台灣的強烈大陸冷氣團，低溫恐下探至9度，達到寒流等級的機率偏高。此外，預報顯示下週三（7日）仍有另一股強冷空氣接力南下，強度同樣可能達強烈大陸冷氣團，甚至不排除寒流等級，提醒民眾做好保暖措施。民視 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
元旦冷空氣「有機會標寒流等級」？專家全說了：先濕後乾
今（29）日各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大臺北山區及東部、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨。對此，天氣分析師也預估，元旦當天南下的冷空氣，至少會升級為強烈大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
陳達毅倉皇衝氣象署 領帶歪歪逗笑全網：不太會打
台灣東部海域27日深夜發生規模7.0有感地震，全台民眾都被嚇醒，中央氣象署也在第一時間召開記者會，不少觀眾都發現，負責解說地震資訊的地震中心科長陳達毅領帶歪掉，意外成為焦點。對此，他昨（28日）還原事發經過，表示在地震當下已經熄燈睡覺，結果馬上跳下床衝到氣象署。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
高雄那瑪夏16:50發生規模3.4極淺層地震 5縣市有感
地牛又翻身了！根據中央氣象署最新報告，今（29）日下午4時50分，高雄市那瑪夏區東北方約85公里處發生一起芮氏規模3.4的地震，震源深度為12.3公里，屬於「極淺層地震」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
低溫天氣醞釀中！鄭明典：不排除「寒流」可能性
今（30）日東北季風稍增強，北部溫度下降。前氣象局長鄭明典PO出中央氣象署的天氣預報頁面，指出1月2日至3日「強烈大陸冷氣團」等級。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
今晨最低溫10.9度！跨年夜北部有雨 元旦迎強烈大陸冷氣團
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮的攝氏10.9度。氣象署表示，今天（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，中南部及台東日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（31日）跨年夜北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨，周四元旦（1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，周五到周日（2日到4日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 4
北台偏涼偶雨！元旦強烈冷氣團報到 愈晚愈冷跌剩7度
今(31日)東北季風水氣增多，北部、東北部局部短暫降雨，氣象專家吳德榮指出，元旦冷空氣開始逐漸南下，週五至週日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」本島平地最低氣溫將降至7度以下。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
一分鐘報天氣 / 週二 (12/30) 週二東北季風增，北東溫降有雨，元旦後更強，冷空氣南下
明天天氣如何？ 今年最後兩天(30-31日)受東北季風增強影響，水氣增多，苗栗以北及宜蘭為陰陣雨天氣，花東大致為多雲局部偶短暫陣雨，台中以南大致為多雲到晴天氣。其中31日降雨較明顯，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區局部有大雨機會，預估跨年夜桃園以北及宜蘭都有短暫陣雨發生，請大家出門跨年要攜帶雨具。氣溫方面受東北季風影響，氣溫會逐步下滑，北部高溫在20度以下；中部以南高溫約23~26度，花東為23~25度。西半部地區仍要注意輻射冷卻影響，日夜溫差大，預估夜間局部仍有14~16度低溫。 週四(01日)起冷空氣強度將再增強，苗栗北部及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中南部為多雲時晴天氣，山區局部仍有短暫陣雨發生。氣溫方面:苗栗以北及宜蘭高溫再20度以下，台中以南高溫約23~26度，花東高溫約22~24度，晚間起冷空氣強度將增強為冷氣團等級。週四深夜至週五清晨(01-02日)，將迎來明顯低溫，預估北部空曠處及近山區有11~13度，市區有13~15度；西半部空曠處有11~13度低溫，東部有13~15度低溫。 週五(02日)受大陸冷氣團影響，因受乾冷空氣影響，水氣將逐漸減少，北部及東部為多雲時陰天氣，局部仍有短暫陣雨；新竹以難為晴到多雲天氣。氣汙方面:中北部、東北部高溫僅15度左右，中南部高溫約17~23度，花東高溫約19~20度。白天僅南部稍舒適，各地氣溫偏冷到有寒意。夜間至清晨各地持續有11~13度低溫出現，近山區5度左右低溫。若台北測站氣溫降至12度就有機會成為強烈大陸冷氣團，雖然預報有顯示達寒流機會，不過預估機會低，仍需觀察後續變化。 週六(03日)持續受冷氣團影響，北部及東部大致為陰時多雲天氣，迎風面局部有地形降雨發生。白天氣溫雨前幾日相近，晚間冷氣團強度稍減弱，不過各地持續有11~13度低溫發生機會。 週日(04日)冷氣團減弱，迎風面東北部及東部為多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區轉多雲到晴天氣，其餘地區為晴到多雲天氣。氣溫將回升，苗栗以北及東北部高溫約20度，台中以南高溫約22~25度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有12~14度低溫，其餘地區低溫約13~16度。 本週邁入2026年從預報上來看，1月上旬大致可為東北季風的環境，而其中將有幾波明顯冷空氣南下，除了週末(03-04日)的冷氣團影響，預估下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。 以上氣象由天氣風險 / 薛皓天 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發起對話
今轉涼偶雨 吳德榮：元旦愈晚愈冷降溫至7度以下絕不可小覷
今（30）天東北季風增強，今晨局部地區仍有較強輻射冷卻，平地最低溫為花蓮鳳林11.1度，其次是台南楠西11.5度、新竹關西11.8度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文表示，今中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
入冬最強冷空氣元旦報到 專家籲保暖：低溫恐跌破7度
【緯來新聞網】今（29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，下波冷空氣預緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話