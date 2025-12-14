不只諾貝爾和平獎得主 白俄釋囚重點人物一覽

（中央社維爾紐斯13日綜合外電報導）白俄羅斯總統魯卡申柯今天釋放123名囚犯，藉此換取美國進一步鬆綁制裁措施。以下為路透社根據白俄人權團體「維斯納」整理的重要人物一覽：

● 畢亞利亞茨基

現年63歲的人權運動人士畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）因長期反抗魯卡申柯（Alexander Lukashenko）威權統治，而成為世界知名的反抗象徵。2022年，他在拘押期間獲頒諾貝爾和平獎，成為史上第4位在獄中獲此殊榮的人。

廣告 廣告

2020年魯卡申柯動用安全部隊鎮壓大規模民主運動後，許多異議分子和反對派人員選擇逃離出境，但畢亞利亞茨基決定留下。他2021年被捕，2023年4月遭判在流放地服刑10年，罪名與他成立的「維斯納」（Viasna）組織的資金和走私罪名相關。他否認所有指控，堅稱審判出於政治動機。

● 柯列斯尼可娃

現年43歲的柯列斯尼可娃（Maria Kalesnikava），是2020年反魯卡申柯的街頭抗議運動重要領袖。當年9月7日，她被蒙面安全人員逮捕，強行帶上車並押至烏克蘭邊境，遭威脅無論「是以活人或以肢解方式」都會被驅逐出境。她以撕毀護照方式化解了將她驅逐出境的計畫。後來出庭時，她不但微笑，還會在囚籠內手舞足蹈起來。

2021年，她被以從事極端活動與密謀奪取政權等罪名遭判在流放地服刑11年，後被列入「涉及恐怖活動人員」名單。

入獄後，柯列斯尼可娃2022年因胃潰瘍與腹膜炎動手術。2024年，她的家人告訴路透社，柯列斯尼可娃單獨監禁的處境與酷刑無異，家人對她的生命安全深感憂慮。

● 巴巴利卡

現年62歲的巴巴利卡（Viktar Babaryka）過去從事銀行業，2020年投入總統大選對抗魯卡申柯，但於大選前2個月被捕，並於2021年7月遭以貪污罪名被判入獄14年。他否認所有指控。

在獄中，他的健康每況愈下，2023年因肺積水接受手術。他長期遭禁與外界接觸，直到2025年1月，才近2年來首度給家人發出訊息。之後，有知名白俄記者入獄探視，並於網路公布了巴巴利卡向女兒談話的靜態照片與短影音。

● 茲納科

44歲的茲納科（Maxim Znak）是巴巴利卡競選團隊的律師，與柯列斯尼可娃一起受審，2021年因極端活動與密謀奪權等罪名被判刑10年。事後，他也與柯列斯尼可娃一樣，遭列入該國國安機構的「恐怖分子」名單之中。

● 左拉塔瓦

48歲的左拉塔瓦（Maryna Zolatava）是獨立媒體Tut.by的總編輯，2021年5月被捕，2023年因煽動仇恨和做出危害國安的呼籲，遭判關押在流放地12年。

● 拉布科維奇

47歲的拉布科維奇（Uladzimir Labkovich）是為人權團體「維斯納」奔走20多年的律師，2021年被捕，與畢亞利亞茨基一同受審，2023年被判在流放地服刑7年。「維斯納」指出，拉布科維奇在獄中健康狀況大幅惡化，經常頭痛、失眠，視力受損。（編譯：蔡佳敏）1141214