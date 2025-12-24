不只警消北捷！北市12/26維安演練納入轉運站櫃位、業者

【記者張綵茜／台北報導】因應跨年人潮與近期治安事件，台北市長蔣萬安宣布，26日捷運市府站、市府轉運站將進行高強度維安演練，除警消、北捷外，他今（24日）透露，會納入場域內櫃位與業者共同參與，強化第一線即時應變能力。

本月19日，捷運台北車站及中山商圈發生恐怖攻擊事件，張姓嫌犯丟擲煙霧彈並隨機持刀砍人，造成3名無辜民眾不幸身亡、11人受傷；近來各地又陸續傳出恐嚇訊息，引發社會高度關注。為因應年底跨年人潮，台北市長蔣萬安日前宣布啟動跨局處整備，預計26日於捷運市府站及市府轉運站進行高強度維安演練，提前檢視各項應變流程。

廣告 廣告

蔣萬安今（24日）出席台北市議會第十四屆議員就職三周年「愛心3C設備捐贈暨慈善義賣、毛孩送養活動」時，說明1226高強度演練的規劃重點。他表示，相關局處包含警察局、消防局、衛生局及台北捷運公司等，均持續與中央保持密切溝通；此次演練除公部門外，也將納入場域內櫃位與業者共同參與，讓第一線人員熟悉危害發生時的即時應處作為。

針對是否導入AI科技強化維安，蔣萬安指出，已在市政會議中要求捷運公司、資訊局及警察局等單位，積極研議於相關措施中導入AI技術，主動辨識可能的危害行為，並在第一時間回報、發出警示，進行處置與壓制。

至於捷運警力是否增加與分駐所規劃，蔣萬安表示，警察局正進行全面盤點，對於捷運警力不足的部分，北市府將主動、積極向中央爭取支援，以提升見警率與巡邏密度，強化民眾搭乘捷運的安全感。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

阿信踩空舞台摔出「真實年紀」竟衝微博熱搜第一 本尊自嘲：雙重傷害

狗仔直擊｜吳速玲駕馭432萬保時捷電動車 買菜跑趴游刃有餘（壹蘋10點強打）

金宇彬、申敏兒雪中唯美婚紗照曝光！姊弟戀長跑10年今結婚

