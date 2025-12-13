不只變冷 新北3縣市大雨特報 下到明天

今天（13日）受東北季風影響，迎風面地區降雨較持續，中央氣象署上午針對基隆北海岸、新北及宜蘭縣發布大雨特報，雨勢恐怕一路下到明天（14日）清晨。今晚入冬首波大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，明天至下周一（15日）清晨最冷，低溫下探10度左右；明白天起轉乾，各地晴到多雲。

氣象署今上午發布大雨特報，東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生機率，提醒民眾注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象署表示，今北部及宜蘭偏涼，白天高溫約21度；晚上大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫還會再降。明天至下周一清晨受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚冷；環境轉乾，各地大致晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

此外，氣象署今天也發布強風特報，今晨至明晚新北市至屏東、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生機率。

