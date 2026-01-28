不只變形金剛！台北燈節神祕IP曝光 觀傳局釋剪影引爆網瘋猜 15

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

2026台北燈節今年首度採「雙展區、雙 IP」模式，繼先前公布花博展區將由10公尺高的《變形金剛》柯博文後，觀傳局昨日再度釋出西門展區的神祕IP預告剪影。觀傳局長余祥今（28）日透露，相較於花博的風格，西門主燈將走可愛路線；觀傳局小編還釋出5關鍵符號，引發網友瘋狂猜測人氣角色將現身台北街頭。

2026台北燈節活動期間為2月25日至3月15日，每日亮燈時間為17時至22時。台北燈節日前宣布將在花博展區打造高達10公尺的全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》主燈後，余祥就曾透露，位於西門展區的主燈將走「可愛」路線，與花博展區完全不同。

不只變形金剛！台北燈節神祕IP曝光 觀傳局釋剪影引爆網瘋猜 17

觀傳局小編昨日公開西門展區主燈預告剪影，並寫下「這次是大家搶翻天的超級角色們」。網友推測主燈即為泡泡瑪特（Pop Mart）經典角色 Molly（茉莉）的馬年限定造型，甚至有人好奇難道在全球爆紅的潮玩公仔Labubu將現身台北街頭。不僅如此，小編留下5個符號包含「精靈」、「星星」、「雲朵」、「臭臉」、「奶瓶」以及「熊貓」，讓網友猜猜還有哪些角色。

照片來源：台北市政府觀傳局

