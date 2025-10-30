不只豬瘟案場沒稽查！ 綠議員踢爆：全台中豬場廚稽查短少226場次

民進黨台中市議員林祈烽30日踢爆，台中市37家廚餘畜牧場今年截至9月底僅完成107場次稽查，應查333場次，短少多達226場，導致防疫破口一再擴大。 圖：翻攝自周軒臉書

[Newtalk新聞] 台中市近期爆出首例非洲豬瘟（ASF）確診案例，爆發疫情原因疑似與餵食廚餘沒有依規定高溫蒸煮，而台中市環保局也沒積極稽查及裁罰。民進黨台中市議員林祈烽今（30）日踢爆，台中市37家廚餘畜牧場今年截至9月底僅完成107場次稽查，應查333場次，短少多達226場，導致防疫破口一再擴大。這讓林祈烽譏諷是「盧秀燕豬瘟」，並要求市府相關局處負起政治責任，向全民道歉下台。

林祈烽指出，昨日台中市長盧秀燕照樣神隱，指派副市長鄭照新率市府各局處首長，像台中市議會民進黨團說明非洲豬瘟處理情形。然而，相關說明竟連一份完整報告都拿不出來，各局處各說各話，資料零散，防疫說明會演變成卸責大會。這讓他批評，難怪市府疫調說詞前後不一、反覆更正，盧市府更成為通靈大法師，連死亡豬隻數量都能死而復生、校正回歸，顯見市府完全失能。

他痛批，根據稽查紀錄顯示，發生疫情梧棲區養豬場，今年5月上傳廚餘高溫蒸煮影像24次、6月僅8次、7月只1次、8月竟為0次。面對養豬場未按照規定，市府至今仍宣稱查無違反規定，而這說法旋即遭環境部打臉，明確指出未依規蒸煮可依《廢棄物清理法》第52條裁罰最高300萬元。「兩個月內就僅上傳1次，這樣也叫沒有違規？到底是行政怠惰，還是盧市長管理無能？」

林祈烽還踢爆，台中市37家廚餘畜牧場今年截至9月底應完成333場次稽查，但是僅完成107場次稽查，短少多達226場，平均每場只查2至3次。這讓他痛批，環保局都任由豬農自生自滅，更批評環保局長陳宏益，防疫不是只靠打電話、不是只能道德勸說，環保局所謂的稽查根本是放水！

除此之外，林祈烽還指出，更離譜的是，環境部公布的「非洲豬瘟疫情期間截至10月27日地方環保機關應變稽查廚餘再利用養豬場」資料顯示，台中市僅稽查2場、比率僅5%，遭抨擊後市府才倉促推出「人對桶、人對場」的視訊監管機制止血。他反問，既然中央早已禁止廚餘養豬，環保局每天視訊監看蒸煮設備究竟有何意義？直接在設備上貼封條，或架設監視器監控即可，質疑這種作法只是表面功夫，根本是官樣文章。

針對議員質詢，台中市副市長黃國榮表示，各黨團說明會依慣例皆由副市長率隊出席。環保局長陳宏益解釋，環境部有發文表示如幹沒依規蒸煮就必須處罰，台中市有幾家畜牧場先前亦未落實上傳廚餘蒸煮影像，也是環保局這次的稽查重點，先前有裁罰過15次。

